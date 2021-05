Zaměstnanci a badatelé Muzea v přírodě Zubrnice pracovali na údržbě, získávali nové předměty do sbírek a vymýšleli, jak svým příznivcům nahradit zrušené akce, které tu během roku pořádají. Dokonce měli trochu štěstí v neštěstí, když mohli rozšířit pracovní místa a přijmout další kolegyni navíc. Přesto ale bojovali se ztrátami. Minulý rok přišlo 7500 návštěvníků, obvykle jich bývá kolem 20 tisíc.

Zdroj: DeníkNová kolegyně bude pomáhat s návštěvnickým provozem. Zdejší muzejníci totiž museli podle své ředitelky Ivany Mikulecké zkrátit prohlídky a provádět menší počet lidí ve skupinách, a tím pádem počet prohlídek narostl.

Loni zde přišli o tisíce návštěvníků, kteří sem přijížděli kvůli masopustu, Podzimu na vesnici, Velikonocím a dalším velkým akcím. Vládní protipandemická opatření dopadla i na celoroční program skanzenu. Na druhou stranu jsou součástí Národního muzea v přírodě, kam patří čtyři skanzeny. Proto prý ztráty nejsou tak výrazné. „O prázdninách se nám ztráty podařilo malinko stáhnout. Paradoxně se sem dostalo na návštěvu víc lidí než rok předtím,“ poznamenala ředitelka Mikulecká.

V každém případě museli program nezvyklé situaci přizpůsobit. Personál musel začít využívat v daleko větší míře sociální sítě a internet, aby své příznivce a fanoušky neztratili. Pomohlo to ukázat, kam se muzeum posunulo za dobu, kdy sem nikdo nesměl. Ilustrovat se to dá na velikonočním programu, což si pochvaloval i zdejší starosta Tomáš Pernekr. „Skanzen na Velikonoce vymyslel ideální věc: stezku s motivem Velikonoc, kdy si lidé mohli vyzvednout hrací kartu a na zastaveních stezky měli různé aktivity a otázky. Za to díky Šárce Šerákové, která to vymyslela. Ve skanzenu pak natáčeli losování výherců. Za tu dobu, co stezka fungovala, lidé odevzdali přes tři stovky herních karet,“ líčil.

Průvodkyně Šárka Šeráková ostatně také bydlí v Zubrnicích. Když bylo zavřeno, věnovala se inventarizaci knihovny, úklidu a práci, na niž nemá během sezony čas. Co se velikonočního kvízu týká, napadlo ji, jak by nejlépe využila stezku k mlýnu, kam sami návštěvníci chodí často na procházku. „Inspirovaly mě naučné stezky v okolí. Další mi poradila sestra, která žije v Jablonci. Na podzim už snad budeme pořádat Podzim na vesnici, kde také bývá stezka pro děti. Tak třeba pro ně připravíme něco nového,“ přála si.

Na webu muzea přibyla nová záložka s názvem Živé muzeum, kam návštěvníkům místo neuskutečněného programu vkládali informace, recepty na tradiční pečivo a pokrmy, návody na pomlázku a poukazovali na rozdíly mezi tradicemi Čechů a českých Němců. „České zvyky si umíme vybavit, ale čeští Němci slavili jiné svaté, dělali jiné věci. Tomu se chceme do budoucna věnovat o něco více,“ pokračovala ředitelka Mikulecká.

Návštěvníci se mohou těšit i na zpřístupnění kabinetu ve zdejší historické škole. Ten byl roky zavřený. Muzejníci nezapomněli ani na místní obyvatele. Společně například vyrážejí v maskách na masopust, což letos nebylo možné. Tak muzejníci vyhlásili výzvu, aby se Zubrničtí oblékli do masek, připravili pohoštění a poslali fotky. Ty vytiskli, vyvěsili je na plot a vytvořili virtuální průvod, což prý mělo obrovský úspěch.

Do sbírek přibyly i nové sbírkové předměty. „Ačkoli nám získávání exponátů také omezila vládní opatření, přesto se nám podařilo z nových sestavit menší výstavu. Podařilo se získat zajímavou pozůstalost po jedné staré paní. Nejvíc mne upoutaly staré svaté obrázky, které si vkládala pod polštář. Bylo vidět, jak velmi důležité pro ni vztah s Bohem byl,“ dodala ředitelka.