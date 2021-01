Proč jste nakonec neotevřeli?

Já bych se chtěl všem návštěvníkům omluvit, ale situace byla taková, že původní vládní nařízení, které nám zakazovalo lidi pro účely lyžování vyvážet na kopec, končilo včera o půlnoci. Nové nařízení ještě včera odpoledne ve tři hodiny nebylo. Když jsem tu měl zástupce policie, tak jsme se shodli na tom, že ještě v té době platí, že mohu provoz zahájit.

Kdy se to změnilo?

Potom mi ale zavolali, že už to dorazilo. Někdy o půl čtvrté vydala vláda nové nařízení, které to zakazuje. Já jsem se rozhodl i přes to, že následky ponesu a provoz spustím. Ale policie pracuje perfektně. Ráno najeli a provoz nám nepovolili. Přijelo čtyři, nebo pět policejních aut, braňte se tomu. Stát je silnější než vy, braňte se tomu.

Pomáhá vám stát nějak přežít tuhle situaci?

Nijak. Stát nijak nezajímá naše ekonomická situace. Nechá nás, abychom to připravovali v domnění, že za týden to pustíme a to říká takhle už tři neděle. Nechá nás pracovat, vyrábět náklady, bere z toho DPH a za sociální, zdravotní, platíme za zaměstnance, a pořád jenom slibuje.

Máte na mysli kompenzace za ztráty?

Nějaké kompenzace jsou pořád někde v éteru. Vůbec nikde ještě žádný kompenzační program nebyl vypsaný.

V minulosti bylo sucho, teplé zimy, máte tam nějaké úvěry a další platby?

Tak my žádné úvěry nemáme, protože platí nějaké pravidla bank, že úvěry takovým malým střediskům nedává. Ty náklady jsme nesli různým způsobem. Spousta vkladů společníků, různé příspěvky, řekl bych ostatní peníze. Ale úvěry nemáme.

Energetické společnosti jsou ochotné chvíli počkat s platbami, lze je posunout?

Určitě ne. Požádali jsme o odklad plateb a bylo nám oznámeno, že ta společnost odklad splátek nedělá.