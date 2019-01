Zadní Telnice /FOTO/ - Lyžařské středisko v Zadní Telnici je na sezonu připravené. Proti úplnému zprovoznění všech sjezdovek jsou ale meteorologické podmínky.

Rozmary počasí zatím brání úplnému zprovoznění největšího lyžařského areálu ve východní části Krušných hor. Vedoucí provozu skiareálu v Zadní Telnici Ivan Soukup ale připustil, že při příznivé předpovědi by příští víkend mohl být návštěvníkům k dispozici celý areál s více než pěti kilometry sjezdovek. V současné době je v provozu pouze dětská Meva a lyžařská školička.

Vrtochy počasí potvrzuje i Lenka Musilová z Českého hydrometeorologického ústavu Ústí nad Labem. „Od soboty lze očekávat déšť na celém území republiky s minimem sněhu, srážky budou ustávat odpoledne. Večer se začne ochlazovat se sněhovými přeháňkami, které ale nebudou nijak intenzivní. V neděli budou sněhové přeháňky na většině území s teplotami lehce nad nulou,“ uvedla meteoroložka.

Zdražování permanentek se vyznavači zimních sportů na Telnici obávat nemusejí. Dospělí zaplatí za celodenní skipas 500 korun, děti 6-12 let 350 korun. „Ceník zůstává stejný jako loni, zázemí i občerstvovací stánky jsou připravené. Zatím nelze říci, že by sezona byla špatná nebo dobrá. Počasí je navíc obdobné jako loni a nelze ani přesně odhadnout, co přinese víkendové oteplení,“ připomněl Soukup.

Areál má zatím díky dostatečným srážkám na případné zasněžování zásobu vody. Běžkařům odvál stopu silný vítr, ale v případě dostatku sněhu bude trasa znovu upravena a zprovozněna.

Návštěvníků je dost

Výrazným faktorem, který ovlivňuje i tržby skiareálu, jsou němečtí lyžaři. „Loni šlo minimálně o třetinu návštěvníků ze sousedního Německa, spíš více. Nejvíce jich samozřejmě přijíždí v době, kdy mají v Německu prázdniny,“ poznamenal Ivan Soukup.

Šárka Kušejová, která ve skiareálu provozuje Penzion Tereza, si na nedostatek hostů nestěžuje. „Plno máme zatím téměř do konce března. Je to stejné jako v uplynulých sezonách, lidé se k nám často vracejí,“ prohlásila Kušejová. Za lůžko se sociálním zařízením zde host zaplatí 430 korun za noc, bez něj 280 korun. Oproti loňsku nabízí penzion infrasaunu.

Petr Pakr z Kladna přijel na Telnici s rodinou hned po silvestru už počtvrté. „Jsme zde naprosto spokojeni, sjezdovky jsou prázdné, je to pohodový areál. Navíc se to tady snaží zvelebovat, sedačková lanovka úroveň jen zvedla,“ libuje si Petr Pakr.

Ani Tereza Šauerová, spolumajitelka půjčovny a lyžařské školičky, o zájemce nouzi nemá. „I když je zatím v provozu jen sjezdovka Meva a dětský areál školičky, zájemci si denně půjčí zhruba patnáct setů. Když bylo dost sněhu, k dispozici bylo i šest instruktorů lyžování,“ sdělila Šauerová s tím, že jsou ve skiareálu k dispozici od 26. prosince.

Za vypůjčený komplet zde dospělý lyžař zaplatí 350 korun na celý den, dítě 250 korun a malí adepti lyžování ve školičce jen stokorunu.

U Malečova zasněžují

V provozu není ani lyžařský vlek v pohoří u Malečova. Jak potvrdil jeho provozovatel Tomáš Hübsch, v tuto chvíli nelze vzhledem k aktuální předpovědi odhadnout, kdy se na svahu objeví lyžaři. „Zasněžujeme, ale klesající teplota nám udělala čáru přes rozpočet. Jsme závislí na počasí, čekáme na ochlazení,“ doplnil Tomáš Hübsch.

Obdobná situaci panuje podle slov Jiřího Turka i v Tisé. „Sněhu je na sjezdovce málo, do deseti centimetrů. To se opravdu lyžovat nedá. A my jsme navíc závislí na přírodním sněhu, umělé zasněžování nepřipadá kvůli financím v úvahu. Naše přání je uvést sjezdovku do provozu během ledna stejně jako loni,“ přiblížil plány areálu Turek.

Loni měli v Tisé vyznavači zimních sportů možnost lyžovat zhruba měsíc. Stejnou dobu by si provozovatelé zdejší sjezdovky přáli i v tomto roce.

Tomáš Prchal