Ústecký kraj – Lyžařská sezona se pomalu, ale jistě blíží do svého finále. Poslední možnost vychutnat si zimní radovánky nabízejí v tomto týdnu lyžařské areály v Ústeckém kraji. Některé plánují mít otevřeno i déle. Příležitosti si naposledy zalyžovat využili na konci minulého týdne také Andrea a Ivoš ze Žatce, kteří oba pracují v Praze. V pátek časně ráno vyrazili na Tanvaldský Špičák ve Skiaréně v Jizerských horách.

„Když se přede mnou rozprostřel výhled na tuto rozložitou horu, trochu ve mně hrklo. Byla to totiž teprve moje druhá jízda po 15 letech na lyžích. Počasí nám ale přálo a nakonec se ukázalo, že se nebylo čeho bát. Sice jsem párkrát spadla, a to i z vleku, ale to k lyžím zkrátka patří,“ vylíčila Andrea s tím, že lidí bylo tak akorát.