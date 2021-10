Další velká novinka bude na Dámské. Bude tam výborná možnost večerního lyžování, Klínovec tak kromě úseku Pod Zámečkem nabídne další lokalitu. „Dámskou sjezdovku, která patří také k těm mírnějším, jsme už rozšířili. Nyní dokončujeme její osvětlení, díky čemuž budeme moci na této sjezdovce nabídnout večerní lyžování. Troufám si říci, že to bude nejlepší večerní lyžování v republice," láká Petr Zeman ze Skiareálu Klínovec.

„Tato sjezdovka naváže na nynější Jáchymovskou, která má nevýhodu, že ne všichni jsou tak dobří lyžaři, aby zvládli dojet k lanovce. To má vyřešit právě tato modrá. Bude to opravdu krásná a mírná sjezdovka,“ pokračoval Zeman.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.