O úklidu jsme psali zde. Jak vysvětlil zástupce ředitele městské policie Jan Novotný, práce za stravenky je novinka, která se začíná osvědčovat. „Je to součást projektu Když mohu, Ústí pomohu. Ve spolupráci s městem a městskou policií ho zaštiťuje Charita Ústí nad Labem. Určený je pro lidi bez domova,“ řekl.

Ti jednou týdně pod dohledem strážníků a pracovníků charity pomáhají s úklidem města a za hodinu práce obdrží stravenku v hodnotě sto korun českých. Pracovat mohou maximálně dvě hodiny týdně. Celková kapacita projektu je osm osob za týden. Bezdomovec, který se představil jako Petr, žije na ulici už rok. „Tohle by se mi docela hodilo. Není to moc práce a stravenka se hodí, aspoň ji neutratím za pití. Mě sice můj život vyhovuje, ale jíst musíme všichni. Zeptám se na charitě, jestli se můžu zapojit,“ řekl.

Město Ústí nad Labem na projekt poskytlo dotaci padesát tisíc korun, ze kterých jsou placené jak stravenky, tak pracovní a ochranné pomůcky. Jak vysvětlila Andrea Bláhová z Charity Ústí nad Labem, projekt je novinka. Trvá od května do září. V podstatě zkouší, jak to bude fungovat a prozatím upřednostňují své klienty. „Ale počítáme vzhledem k zájmu, který to vzbudilo, se spoluprací s dalšími organizacemi a samozřejmě městem kvůli dotaci. Potom už bychom chtěli, aby se mohl zapojit každý,“ uvedla Bláhová.

Za užitečný má projekt i městská policie, jelikož problémy s černými skládkami řeší několikrát za týden, nebo dokonce denně. Nehledě na to, že některé skládky zakládají i bezdomovci. „Doufáme, že s těmito pracovníky budou černé skládky a různý drobný odpad mizet z našich ulic a veřejných prostranství v mnohem kratší době,“ dodal Novotný.

