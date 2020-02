„Na vlastní náklady nebudeme tento úklid provádět, pokud nevznikne povinnost obce konat dle zákonného odůvodnění,“ uvedla mluvčí Ústí Romana Macová.

Vyklizení černé skládky stálo magistrát 3,57 milionu korun. Nechal ji odstranit na podnět krajských hygieniků během epidemie žloutenky. Vzhledem ke zdejším nevyhovujícím hygienickým podmínkám totiž hrozilo další šíření nemoci. Většina nepořádku leží na soukromém pozemku, město tak náklady na sanaci vymáhá po vlastnících. „Předžalobní výzvy k úhradě byly majitelům nemovitostí zaslány,“ dodala Macová.

Podle zástupce ředitele městské policie Jana Novotného strážníci tuto lokalitu monitorují. „Úklid musí zajistit majitel pozemku. V rámci pochůzkové činnosti tam strážníci zachází a eliminují tak možnost, že by tam vozili nepořádek lidé z jiných částí města,“ přiblížil Novotný.

Vedení centrálního městského obvodu, pod nějž Předlice spadají, nabídlo pomoc s řešením situace, ale i ono má prý výrazně omezené možnosti. „Ve spolupráci s tamní neziskovou organizací jsme uklízeli prostor před domy číslo popisné 20 až 24,“ poznamenala starostka Hana Štrymplová.

Obvod nabídl tamním obyvatelům velkokapacitní kontejnery na úklid a také pracovní sílu. „Pravidelně posílíme pracovníky na veřejně prospěšné práce na úklid v lokalitě Předlice,“ dodala starostka.

Městská policie se radnicí shoduje v tom, kdo nepořádek tvoří. „Současný stav si způsobili obyvatelé této ulice sami. Bydlí tam lidi, kteří nemají vůbec žádné hygienické návyky,“ nastínil zásadní problém Novotný. „Na rovinu vám řeknu, že po uklizení je jen otázkou několika týdnů, kdy se tam nepořádek objeví znovu,“ doplnila ho Štrymplová.

Žalostný vzhled vnitrobloku může vyřešit pouze jeho majitel, ten se k tomu zatím nemá. Vedení města zpracovává novou koncepci odpadového hospodářství, která by tuto skutečnost mohla změnit. „V této koncepci by po předchozích diskuzích s veřejností mohla být navržena změna formou vyhlášky, kdy by za komunální odpad zodpovídal majitel nemovitosti,“ nastínila budoucí vývoj věcí Macová.

V Ústí nad Labem jsou i další lokality, které nejsou dokonale uklizené. V žádné jiné však není taková skládka jako právě ve dvoře ve Sklářské ulici.