Domovní šrot se sem dováží na přívěsných vozících, lidé jej rozebírají na součástky do sběrných surovin, případně do bazarů a opraven. Město Ústí nad Labem přitom ve vnitrobloku nechalo v roce 2018 za 3,5 milionu korun odklidit minimálně desetileté smetiště. Trvalo to od léta do září, byla k tomu potřeba těžká technika. Ta odsud úhrnem odvezla 127 tun odpadu, který se vršil do výšky několika metrů. Jednalo se ale o výjimečnou situaci. V Ústí nad Labem se tehdy šířila žloutenka, epidemie řádila nejen v sociálně vyloučených lokalitách. Nejhorší to bylo právě ve Sklářské, kde se i proháněli potkani a hmyzí škůdci. Dnes se ale situace pomalu začíná vracet do starých kolejí.

Některé domy sice prošly výraznou proměnou a lidé v nich se snaží podle svých slov o dodržování základních pravidel slušného chování a hygieny. Jiné ale obývají problémové partaje a s úklidem a dalšími pravidly si nelámou hlavu. „Já opakuju pořád dokola, že přistěhovalci a náplava na všechno kašlou a bordel vyhazují z okna. Je jim to všechno fuk. Jsou to debilové, já pro to nemám jiný slovo. My jsme taky Romové a máme práci, uklízíme po sobě, a dokonce žijeme tady. Pak se o nás všech říká, že patříme do jednoho pytle,“ rozčiloval se jeden z obyvatel, který se představil jako Milan. „Ale nikam mě nedávejte do novin, nebo mě někdo zbije,“ žádal o udržení anonymity.

Obří kaluž připomínající rozlohou div ne lagunu na Severní Terase se rozlila na místě zdevastovaných domů, které nechalo město strhnout. V pozadí se kupí další smetiště.Zdroj: Deník/Janni Vorlíček

Jak ale vysvětlil zástupce ředitele ústecké městské policie Jan Novotný, ve Sklářské ulici už moc starousedlíků není. Většina z nich žije v činžovních domech v Marxově nebo Prostřední a dalších ulicích. Někteří si tu dokonce koupili domy a opravují je. „Jasně, ještě se tu pár ruin a zákoutí s černými skládkami najde, ale je znát, že se situace pomalu mění k lepšímu. Ve Sklářské ulici je jiná skladba obyvatel. Odsud až k té Marxově se pohybuje smíšená hlídka strážníků společně s asistentem prevence kriminality s místní znalostí. Ve Sklářské ten vnitroblok není v majetku města a jsme omezení zákonem, v podstatě tam nesmíme bez souhlasu vlastníků, ale ty většinou ani neseženeme,“ popsal.

V boji s nezodpovědnými vlastníky chce přitvrdit hlavně ústecký radní pro vyloučené lokality Michal Mohr (SPD). Padly tu totiž už i první zdevastované domy. Město je nechalo zdemolovat a náklady ve výši zhruba 2,3 milionu po vlastnících vymáhá. Právě místo nich se ale v bývalých základech hromadí voda jak v bývalém lomu Milada u Chabařovic. „Musíme být důslední úplně ve všem. Musíme aktivně tlačit na vlastníky, aby dodržovali úplně všechny zákonné normy a zároveň tlačit na úředníky, aby důsledně využívali všech nástrojů, které ze zákona mají. Pokud oslovený nesplní termíny, můžou uložit vysokou pokutu, mohou ji exekučně vymáhat a další,“ poznamenal Mohr.

Zedníci a stavaři ovšem koukají na kaluž v sousedství dalšího domu s nedůvěrou. „Je to velký a hluboký, to podmáčí každý sklep a omítku, štuky. To nemůže dopadnout jinak než poškozením stavby," myslí si například ústecký zedník Jaroslav Němec poté, co si prohlédl fotografie z místa. „Já bych to tedy nechal rychle odvést do kanalizace, vymést, dosypat zeminou, zaizolovat a podobně," dodal.