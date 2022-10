Nekonečný příběh. Smetiště na dvoře ve Sklářské je zpět. Zákon je na něj krátký

Skládka ve vnitrobloku domů Sklářské ulice v Ústí nad Labem opět narůstá. Přitom obrovité, desítky let vznikající a několik metrů hluboké smetiště tu nechalo město uklidit na vlastní náklady před třemi lety. Přišlo ho to na tři a půl milionu korun, jelikož i při použití bagrů a nakladačů to trvalo zhruba tři měsíce. Tehdejší městské vedení hovořilo až o 1400 tunách směsného odpadu.

Problémová lokalita v předlické Sklářské ulici v květnu roku 2018. Tehdy místo navštívila dokonce vláda ČR v demisi včetně premiéra Andreje Babiše. | Foto: Deník / Karel Pech

Prostor nařídila uklidit v létě 2018 krajská hygienická stanice, protože byl jedním z původců největší epidemie žloutenky v kraji. Nyní se problém vrací a nikdo neví, jak tomu zamezit. Přitom tu například loni hygienici řešili výskyt potkanů a obtížného hmyzu. Vnitroblok je totiž soukromým pozemkem, jehož majitele nelze jednoduše dohnat. Městská policie tam nesmí vstoupit, nelze sem umístit kameru. Dvůr kvůli exekuci za nezaplacené poplatky mobilnímu operátorovi nezvládl v nucené dražbě před dvěma lety prodat ani exekutor. FOTO, VIDEO: Dva domy v Předlicích padly. Další to čeká Strážníci sice odsud nehlásí zvýšené množství mezilidských konfliktů ani přestupků, ale při pravidelných pochůzkách sem tam narazí podle zástupce ředitele Městské policie Jana Novotného například na potyčku nebo třeba partnerskou bitku. „Ona je to romská komunita a problémy si řeší mezi sebou, žije sama pro sebe, a tak si na ni ostatní nestěžují jako třeba v Mojžíři, kde bydlí i příslušníci většiny. V okolí nepořádek a odpadky řešíme. Jenže vnitroblok je problém, tam nemáme právo zasáhnout. Kolikrát jsou i ty domy napsané na někoho jiného, než kdo je doopravdy vlastní,“ poznamenal Novotný. O tom se zmiňovala i epidemioložka z Krajské hygienické stanice Jindřiška Pospíšilová, když ona a její kolegové s některými majiteli domů hovořili. „My nemáme právo řešit odpadky a černé skládky, ale epidemiologickou situaci. Loni v červnu jsme takto řešili obtížný hmyz a potkany. Vyzvali jsme majitele, aby vše uvedli do pořádku. Úklid uvnitř domů, přilehlých dvorů, silnic a chodníků, kolem popelnic a podobně je povinen provést majitel. Taky objednat firmu, provést deratizaci a dezinsekci. Oni nám doloží tyhle dvě věci, ale na odpad nemáme páky. To musí město s magistrátem, legislativa je v tomto nedokonalá,“ vysvětlila. Obchod s chudobou? Spíš charita, odmítá majitel kritiku nuzného bydlení v ghettu Vlastníkem vnitrobloku je Marián Záchenský, který nikde nemá veřejné telefonní číslo a na pražské adrese, kterou lze dohledat například na exekučním výměru z 10. října 2020, se nejspíš ani nezdržuje. Výměr vydal pro částku přesahující 8800 korun exekutor Miloslav Zwiefelhofer z Prahy. „Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetu,“ uvedl v dokumentu exekutor. Pozemek ovšem vydražen nebyl, jelikož majitelem zapsaným v katastru je stále Záchenský. Podle Věry Nechybové, která byla v době úklidu skládky ve vnitrobloku ve funkci primátorky, se nepodařilo spojit se se Záchenským ani ústeckému odboru životního prostředí, který má odpady na starosti. „Nekomunikoval, neplnil lhůty. Ve chvíli, kdy se něco takového děje, musí zjednat nápravu město s magistrátem a pak náklady vymáhat. Vymáhání peněz za úklid dopadlo, pokud vím, stejně. V zákoně jsou díry, a tak v tomto případě neexistuje vymahatelnost práva. Vinit z toho strážníky není férové, ti na to nemají pravomoci,“ upozornila Nechybová. Lejna z oken Místní lidé většinou nebývají k návštěvníkům agresivní. „Někteří hází odpad z oken. Flašky, lejna, někdo sem občas přitáhne rozbitou elektroniku a rozebere ji do sběru. Tady půlka chce normálně žít a druzí na to kašlou,“ líčila během návštěvy redakce Deníku skupinka místních lidí. „Nikdo nám s tím nepomůže, nemají prý páky na ně,“ stěžovali si. Město do budoucna potřebuje jednak změnu zákonů, jednak zkusit řešit tyto problémy oklikou. Bude na novém vedení, jaký plán vypracuje. Velké zkušenosti s vyloučenými lokalitami má každopádně radnice v Neštěmicích. Zdejší starostka Yveta Tomková popsala, že radnice bojuje za vykupování problémových domů, které by pak město opravilo, a mohlo tak v budoucnu ovlivnit, kdo v nich bude bydlet. Nedobrá adresa: Mojžíř, Janov, Předlice, Stovky… Ústecký kraj jich má mnoho Podobně se jí to podařilo ve Veslařské, dalším takovým příkladem je třeba bývalá ubytovna Čelakovského. „Tak ať se ti, kdo chtějí pořádek, zorganizují a uklidí si tam, město může dodat kontejnery, pytle. Zkoušeli jsme to v Mojžíři, přišlo jen málo lidí a ostatní se jim smáli. Tady je potřeba upravit zákony. V každém případě si ten, kdo udělá nepořádek, musí po sobě uklidit. Ne, že to za něj bude dělat město za peníze daňových poplatníků,“ dodala.

