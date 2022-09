Podle ústecké mluvčí Romany Macové se to týká konkrétně domu na pozemku číslo 342 a stavby rodinného domu na parcele číslo 341. „Odbor územního plánování a stavebního řádu nechal zpracovat projektové dokumentace, výkazy a rozpočty, které předal právnímu odboru magistrátu. Ten nyní vypíše výběrového řízení na provedení bouracích prací,“ potvrdila.

Jak vysvětlil náměstek primátora Tomáš Vlach, náklady za demolice bude město po vlastnících vymáhat. „Máme několik možností, jak dluh za bourací práce vymoci zpět. Například bychom mohli získat pozemek, který se pod oběma domy nachází,“ přiblížil Vlach.

Nedobrá adresa: Sklářská, Prostřední. Ústecké Předlice mají stále zákoutí hrůzy

Vlastníkem jednoho domu je dle katastru nemovitostí společnost Bohemia Domus 2016 se sídlem v Praze, druhého manželé Milan Mirga a Jaroslava Mirgová. Společnost nemá webové stránky nebo veřejné kontaktní údaje, ani manželé Mirgovi, a proto se redakci Deníku nepodařilo získat jejich vyjádření.

Sklářská ulice má pověst vyloučené lokality. V minulosti se tu šířila například žloutenka. Letitou skládku ve vnitrobloku nechalo v roce 2020 město uklidit za 3,5 milionu korun. Muselo k tomu použít bagr a nákladní automobily. Nacházely se tu kusy automobilů, spotřební elektroniky i obyčejné odpadky z domácnosti jako PET lahve, kartóny či zbytky jídel. Úklid zhruba tisícovky tun nepořádku začal v květnu a skončil v polovině září. Jenže dvůr opět plní odpad. Místní si totiž ulehčují úklid bytů vyhazováním odpadu z okna. Přitom před domy jim stojí popelnice.

„Strážníci sem docházejí během pochůzek. Bohužel vnitroblok je soukromý pozemek. My tam nesmíme a nic s tím nesvedeme. Bydlí tam několik rodin, jedni si majetek opravují, druzí všechno ničí. Největší problém je tu právě veřejný pořádek. Nějaké incidenty tu hlášené obvykle nemáme,“ přiblížil zástupce ředitele městské policie Jan Novotný.

Obchod s chudobou? Spíš charita, odmítá majitel kritiku nuzného bydlení v ghettu

Jedním z hlavních problémů jsou podle místních lidí a aktivistů ceny zdejších nájmů. Jsou prý velmi vysoké, někdy i za více než deset tisíc korun. Žijí tu údajně i rodiny s jedenácti dětmi, které jinde nechtějí přijmout, a tak jim nezbývá než na podmínky pronajímatelů přistoupit.

„Lidé málokdy seženou práci, peněz moc nevydělají a mají i další těžkosti, které si sotvakdo dovede vůbec představit,“ líčil obyvatel Předlic, který si přál zůstat v anonymitě v obavách z trablů, jež by mu prý mohli vlastníci domů nadělat. „Nikdo nemá rád, když se jeho kšefty propírají v novinách,“ dodal.

Ústečany napadne, proč podobně město nepostupuje v případě ruiny hotelu Máj na Severní Terase. Proč rozpadající se objekt nenechá také zdemolovat na vlastní náklady? "Hotel Máj takto vyřešit nemůžeme, protože žádný soudní znalec nevydá posudek, který by jasně říkal, že hrozí zhroucení hotelu. V takovém stavu ještě není," vysvětlil Tomáš Vlach.

V ústeckých Předlicích jsou místa, která jsou velmi problémová. Obrovský nepořádek a potíže jsou například ve Sklářské ulici. V jednom z vnitrobloků je velká skládka.Zdroj: Deník/Hynek DlouhýVyloučenou lokalitu ve Sklářské ulici mají Ústečané spojenou s obrovskou skládkou ve vnitrobloku činžáků, jež tu vznikala desítky let přispěním zdejších obyvatel. Dnes to tu vypadá v podstatě úplně stejně jako před úklidem. Před zhruba dvěma lety to bylo také ohnisko žloutenky a úplavice, nefungovaly tam ani koupelny či toalety.