Zítra, v úterý 1. září, děti vyrazí do školy. Některé z nich až po půl roce čekání. Mají obavy, jak budou učení zvládat.

Ilustrační foto. | Foto: archiv

Zhruba jedenáct stovek prvňáků by mělo v úterý 1. září po prázdninách dorazit do základních škol v Ústí nad Labem. Školy jsou na ně dobře připravené. Jak co do protiepidemických opatření, tak co do jejich vzdělávání a seznámení se školou. Některé tradiční vítací rituály však musely školy letos vynechat.