Podle zjištění Deníku se měly nakazit tři učitelky. „Bližší informace k nakaženým s ohledem na všechny zúčastněné podávat nemohu. U dětí ale nákaza není prokázána,“ uvedla ředitelka školy, která v pátek 11. září vyhlásila ředitelské volno. „V pondělí 14. září přijdou žáci ostatních tříd do školy v 7.40. Všechny kroky konzultuji s hygienou i zřizovatelem, rodiče byli o situaci neprodleně informováni. Myslím, že mají pro situaci pochopení,“ dodala ředitelka Šteflová.

Podle vedoucí protiepidemického oddělení krajské hygienické stanice je k uzavření školy ještě daleko. „Nedá se to samozřejmě vyloučit, ale ta situace zatím nenastala,“ potvrdila Eva Patrasová. Pro uzavření je kritérium třicetiprocentní nemocnost u pedagogického sboru či žáků, hranici stanovilo ministerstvo školství. „To se zatím nepotvrdilo. Probíhá testování, vyšetřujeme pedagogy. Postup je v tomto případě podobný, jako když se nákaza projeví ve zdravotnickém kolektivu. Situaci půjde zhodnotit nejspíš v pondělí ráno,“ popsala Patrasová.

Magistrát jako zřizovatel poskytne škole zásobu respirátorů, která by jí měla pomoci zůstat v chodu.

Školní výuka pojede od příštího týdne v jiném režimu. „Odpolední výuka odpadá, po dobu celého týdne budou mít žáci 1. stupně ukončené vyučování v 11.35 po 4. vyučovací hodině. Žáci 2. stupně budou mít ukončené vyučování ve 12.30 po 5. vyučovací hodině,“ informovala škola rodiče na webových stránkách. Škola zrušila i plánované třídní schůzky, které měly proběhnout v příštím týdnu.

Podle Evy Patrasové je to k 11. září první případ, kdy se v Ústí vyskytla nákaza covid-19 ve školním kolektivu. I další školy se ale rozhodly preventivně zamezit kontaktu dalších lidí. „Vzhledem ke změněné situaci jsou zrušeny úvodní třídní schůzky, které se měly konat v pondělí 14. září,“ informoval ředitel ZŠ Mojžíř Karel Bendlmajer. ZŠ Palachova se rozhodla omezit vstup pro zákonné zástupce a další návštěvy i během běžných dní. Nedostanou se dál než na recepci školy. „Vstup osob do dalších prostor pracovník recepce povolí pouze v případě předem domluveného termínu jednání na sekretariátu nebo ředitelství školy,“ upozornil ředitel zařízení Marek Plch. Podobné opatření zvolila i ZŠ Hluboká. Ta neodkladné návštěvy nepustí do školy vůbec, recepci se ohlašují mikrofonem na budově školy a než vstoupí, podstoupí dezinfekci. Do školy nikoho jiného než žáky nepouští ani ZŠ Karla IV.

Rodiče s opatřeními převážně souhlasí. „Myslím, že uzavření škol je jen otázka času. Počty nakažených se zvyšují raketovým tempem, navíc ohlídat děti je těžké. Jsme smíření s tím, že do čtrnácti dnů máme dceru zase na několik měsíců doma,“ svěřila se Alena Hošková z Ústí nad Labem.

Jitka Štréblová by preventivní uzavření škol uvítala. „Mám strach, že se dítě nakazí. Do školy ho ale posílat musím. Pokud by se školy uzavřely, já bych to uvítala. Byť dělají, co mohou, rizika jsou velká,“ myslí si Ústečanka.