Na Ústecku se malotřídek nachází hned několik. Reportér Ústeckého deníku do takové školy zavítal v Malečově. Místní „základku“ momentálně navštěvuje 35 žáků ve třech třídách, a to po boku přilehlé mateřské školy. Prvňáčci mají svoji učebnu, v další jsou společně druháci a třeťáci, v poslední pak čtvrťáci a páťáci.

Škola je aktuálně kvůli nižšímu počtu žáků podlimitní. O krizový stav podle ředitele Petera Daška ale nejde. „Být v podlimitním počtu není pro malotřídky nic zvláštního. Náznaky uzavření naší školy nejsou a já doufám, že ani nebudou,“ řekl Daško s tím, že z velké části vždy záleží na zřizovateli, tedy obci. „Spolupráce s obcí funguje. Před sedmi lety zde nechali postavit novou školu, máme krásný areál, venkovní učebnu, hřiště. Cítíme, že obec o školu nadále stojí,“ ocenil Daško.

Pozitivní vztah mezi zaměstnanci školy a obecním úřadem potvrdil Ústeckému deníku i starosta Malečova Petr Kůstka: „Uděláme vše, co bude v našich silách, abychom školu v Malečově udrželi. Nejen proto, že jsme do zázemí investovali nemalé prostředky, ale hlavně proto, aby naše děti měly možnost chodit do školy přímo doma.“

Co nejbližší propojení s přírodou je pro vesnické malotřídky běžným jevem. Zdroj: ZŠ Malečov

Od září bude situace v Malečově z pohledu počtu žáků o něco lepší. „Z podlimitního stavu se škola dostane v případě, že bude mít více než 42 dětí. To je náš cíl, ke kterému se přiblížíme právě už od září. Pořád platí, že čím více žáků je ve škole, tím do ní proudí více peněz,“ pokračoval šestačtyřicetiletý ředitel, který v Malečově šéfuje sedmým rokem.

Starší dceru do školy v Malečově poslal před časem Miroslav Varga. Od nového školního roku na tradici naváže jeho druhá dcera. „Jinou variantu jsem vůbec neřešil. V Malečově přímo bydlíme a pro své děti malotřídku preferuji. Je to lepší než městská škola o stovkách dětech, upřednostňuji pro své děti individuálnější přístup,“ vysvětlil Varga.

Malečovská malotřídka cílí nejen na „domácí“ děti, nebo na děti z okolních obcí. Škola má i žáky z Ústí. „Ze Střekova je to sem autem sedm minut, i pro ústecké rodiče jsme dobrou alternativou,“ doplnil Peter Daško.

Kouzlo malotřídek podle něj tkví hlavně v rodinném prostředí. „Děti jsou spolu napříč všemi ročníky, pracují navzájem formou projektové výuky, běžně spolu tvoří prvňáček s páťákem. V takových školách se mísí kvalita vzdělání se zdravým prostředím a s individuálnějším přístupem ke každému žákovi,“ objasnil dál.

Prvostupňové malotřídky tak podle Daška smysl rozhodně mají. „Z hodnocení různých inspekcí a organizací malotřídky fungují. U těch druhostupňových je to pak ale už trochu odlišnější. Od šesté třídy jdou totiž na řadu odbornější předměty, s čímž souvisí i potřebná kvalita výuky, která mnohdy není odpovídající,“ myslí si Daško.

ZŠ Malečov kromě tradiční výuky, projektových dnů, lyžáků a škol v přírodě nabízí také řadu zájmových kroužků (tvořivá dílna, sportovky, kuchtíci, příroda). Kromě toho ve spolupráci s ústeckou vysokou školou (UJEP) pořádá každý rok Malečovskou olympiádu menších škol. Posledního ročníku se zúčastnilo 160 soutěžících dětí z osmi družstev menších škol z Ústecka. Smyslem olympiády je především motivace dětí k pohybu. Na organizaci se podílí více než 40 studentů z Pedagogické fakulty UJEP.

S jinými řediteli malotřídek na Ústecku je v pravidelném kontaktu. „Máme společné projekty, nakonec vlastně i stejné problémy, navzájem si předáváme zkušenosti, tipy. Já osobně v práci pro malotřídní školu vidím hluboký smysl, byť je to někdy pro všechny učitele náročné. Pořád ale věřím, že je kde brát. Ústečané mají pár minut autem k dispozici kvalitní školu v krásném, zdravém a bezpečném prostředí,“ uzavřel Daško.