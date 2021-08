Patří to k moderním trendům ve výuce, podobně jako interaktivní tabule a počítačové učebny v multimediální učebně, která vzniká v ústecké ZŠ Rabasova. Zahrada v Mojžíři stála necelých šest set tisíc korun, nová učebna ZŠ Rabasova přijde na téměř čtyři miliony korun. Ačkoli by se mohlo zdát, že je to drahé, jsou tyto investice vlastně jen „drobné“. Například ve srovnání kolik peněz musí sehnat na rekonstrukci ZŠ Mírová. Na opravu děravé střechy, zateplení, solární panely a další bude potřeba mnohem víc než sto milionů korun. Bez dotací se to neobejde.

Jak totiž vysvětlil ředitel ZŠ Mírová Kamil Veigend, plány vznikaly v době před masivním zdražením stavebních prací a materiálů. Přitom jeho školu čeká v podstatě kompletní generálka a bude potřeba vyřešit, zda její žáci budou muset po dobu oprav docházet na výuku jinam. Musí odsud zmizet boletické panely plné azbestu, dostane nová světla, rekuperaci do tříd. Takové věci bývají drahé a města se školami na ně hledají vhodné dotační tituly. „Čekáme na vyjádření Státního fondu pro životní prostředí. Když to dobře dopadne, v souladu s podmínkami by měla být škola opravená do konce roku 2023,“ přiblížil s tím, že to ale bude potřeba, jelikož například střechou do budovy zatéká.

Podle náměstka primátora Pavla Tošovského, který má hledání dotací na starosti, na všechny tyto projekty město sehnalo významné dotace. „Někde dokonce k devadesáti procentům celkové částky. Jiné ještě na vyjádření o přidělení peněz čekají, u dalších pracujeme na žádostech. Bez nich by to bylo mnohem složitější. To máme ZŠ Elišky Krásnohorské, Stříbrnickou, Pod Vodojemem, nebo Jitřní a další,“ poznamenal.

Někdy bude nový prvek výuky sloužit nejen žákům a kantorům, ale i rodičům a přátelům školy. Třeba zrovna přírodní zahrada v Mojžíři na ZŠ Hlavní, která vznikla na nevyužité asfaltové ploše o rozměrech třicet na osm metrů. „Ono to vznikalo už někdy před rokem a půl, jsme v podstatě před dokončením. Je tu skalka, záhony, zmiňované králíkárny, hmyzí hotel a broukoviště, bylinková spirála, solární sušička a kompostová kopa na pěstování dýní. Zaměřujeme se hodně na sport a manuální práce, tak nám to přišlo skvělé. Do budoucna tu chceme pořádat i společenská setkání,“ líčil.

Co se vybudování multimediální a počítačové učebny na "Rabasovce“ týká, hotovo by mělo být kompletně se začátkem školního roku. Ústečtí radní už totiž vybrali ve výběrovém řízení dodavatele této veřejné zakázky. Školáci a jejich pedagogové se tak dočkají interaktivního setu, stolních počítačů, digitální jazykové laboratoře, nábytku a kabinetu do konce září.