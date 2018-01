Škola žila demokracií v praxi. Studenti si volili hlavu státu. Zatím nanečisto

Ústí nad Labem /FOTOGALERIE/ - Na 180 žáků ústecké školy Trivis vybíralo budoucího prezidenta. Zkoušeli to zatím jen nanečisto.

Studenti, kteří se po maturitě mohou uplatnit u policie, hasičů, záchranářů, armády i státní správy, se na zkoušku rozhodovali, koho zvolí jako budoucí hlavu ČR. Těsně předtím, než začali v celé republice opravdové volby prezidenta.

„Něco jako volby jsme tu měli před Vánocemi asi popáté, ale nebrali jsme je až tak vážně. Jen jsme se rozhodovali, jestli si dát na Štědrý večer kapra, řízek, nebo klobásu. Vyhrál to řízek,“ prozradila 18letá Daniela Zástěrová. „Dnes tu šlo o dost víc. O naši budoucnost,“ tvrdila dívka.

Za předsedu volební komise, reprezentujícího třídy Trivisu, studenti zvolili 17letého Josefa Pohloda. „Je skvělé být u důležitých voleb. Díky tomu vidíme, jak na tom kdo ze studentů je, co umí a co až tak moc ne,“ tvrdil „šéf“.

SANTA, NEBO JEŽÍŠEK?

Předchozí volby ve škole probíhaly v humorném duchu. Žáci si v nich třeba vybírali nejoblíbenější vánoční postavu. Na výběr měli Ježíška, Santa Clause a Dědu Mráze.

„Ale měli jsme tu komisi, urnu i ochranku stejně jako dnes. Je to pro nás jako pro veřejnosprávní školu dost důležité,“ vysvětlila ředitelka Trivisu Šárka Šťovíčková. „A protože jsou už odpoledne prezidentské volby po celé zemi, se studenty jsme se rozhodli udělat je tu také,“ dodala.

Někteří žáci tak mohli volit dvakrát. „Naši starší studenti dopoledne volili ve škole a po ní mohli jít volit oficiálně. Působí také jako členové volebních komisí, je to pro ně asi ta nejjednodušší brigáda,“ doplnila ředitelka.

Ve škole vládla uvolněná atmosféra. Někteří studenti byli rádi, že se „ulili“ z vyučování či z písemek. Volit odmítli pouze 2 ze 180 studentů.

„Je důležité, aby se studenti zúčastnili voleb. Je to známka občanství, úzce to souvisí s jejich budoucím povoláním v integrovaném záchranném systému,“ řekla ředitelka Trivisu. Podle ní se žákům vše okolo voleb může hodit k výuce. „Ukáže se, jaký mají mladí lidé názor, kdo díky nim může reprezentovat ČR a bude jim viset ve třídě. I to je důležité,“ dodala Šťovíčková.

DOBRÁ ZKUŠENOST

Favoritem 17letého studenta Patrika Kořána byla stávající hlava státu. „Ale kvůli jeho zdravotnímu stavu jsem volil Drahoše. Těší mě, že podporuje armádu a dělí migranty na ekonomické a válečné. O politiku se zajímám, je pro mě důležitá,“ komentoval svou volbu Kořán.

I pro Milana Lukáše byly volby nanečisto ve škole přínosné. „Je to dobrá zkušenost volit v sedmnácti. Jsem rád, že jsem si to tu zkusil o rok dřív,“ tvrdil.