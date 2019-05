To, že napadení bylo předem naplánované, potvrdila ředitelka školy Barbora Schneiderová. „Mnoho žáků o něm vědělo, útok podporovalo a považovalo jej za zábavu,“ řekla. Tolerovat to nehodlá. „Jedná se o naprosté překročení hranic slušného chování a nemá nic společného s klasickou nekázní, kterou vzhledem k věku a vývoji žáků v rámci možností respektujeme,“ dodala ředitelka školy. Neposlušnou dívku hned přeřadila do jiné skupiny žáků, aby se s učitelem nevídala při hodinách.

Napadený, který seděl v kabinetě ve svém křesle, nic takového nečekal. Podle ředitelky na facku zareagoval duchapřítomně. „Udržel se. Nekřičel na ni, nebránil se. Nepadla ani žádná výhrůžka nebo vulgarita z jeho strany,“ vylíčila Schneiderová.

Podle středoškolského učitele Jiřího Řeháka tím výrazně utrpěla autorita pedagoga. „Prakticky se bránit nemohl,“ uvedl kantor z teplického gymnázia, který ve školství působí řadu let. Jak dodal, řešit takové situace je vždy složité.

Pro dívku si přišla její matka. Případem se nyní bude zabývat kromě sociálky i vedení města, které je zřizovatelem školského zařízení. „Jsem z takového chování dětí zklamaná. Učitel je neskutečně hodný člověk. Trénuje děti, celý svůj život zasvětil atletice,“ poukázala starostka Zuzana Schwarz Bařtipánová v TV Nova, která o případu o víkendu informovala. Napadený učitel to komentovat nechce.

„Takové chování tolerovat nehodlám“

Za neomluvitelné chování považuje napadení člena pedagogického sboru jednou ze žákyň školy Za Chlumem ředitelka Barbora Schneiderová.

Jak vnímáte to, co se u vás ve škole přihodilo?

Není to nic příjemného. Je to chování, které nelze tolerovat. Jsem ráda, že na to všechny dotčené subjekty hned zareagovaly a budou to řešit. Jak město Bílina coby zřizovatel, tak orgán sociálně–právní ochrany dětí i policie.

Byl to v případě žákyně její první prohřešek?

Ne, už před tímto incidentem jsme s dotyčnou řešili několik kázeňských přestupků.

Budou se dál ve škole potkávat?

Ne, okamžitě jsem ji přeřadila do jiné skupiny. Už ji nebude mít v hodinách.

Komunikujete o tom s rodiči ostatních žáků, kteří se určitě ptají, co se stalo?

Tento týden se to bude řešit. Na pondělí je pak svolaná schůzka spolku rodičů, kde o tom budeme hovořit.

Byla to skutečná facka, nebo jen pohlavek?

Udeřila dlaní učitele přes obličej.

Podle ohlasů na Facebooku to měla být pomsta za poznámku nebo špatné známky, víte o tom?

Tohle není pravda.

Tak proč to udělala?

To nyní prošetřujeme.

Napadený učitel nemohl nikterak reagovat. Nemyslíte, že u žáků nyní bude vypadat tak, jako že si to nechal líbit?

Tím, že na to nic bezprostředně neudělal ani nebyl vulgární, se zachoval zcela správně. Myslím si, že hodně žáků to hned začalo vnímat tak, že dotyčná přestřelila.