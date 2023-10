„Na tělocvik přišel pan ředitel a ptal se po ní. Šli s ním dva policisté a odvedli si ji. Ona byla taková divná, určitě byla zhulená trávou. Na internetu ukazuje fotky a videa s alkoholem a drogami. Dvakrát propadla a škola jí vůbec nejde,“ líčil jeden z chlapců.

Jeho rodiče záležitost znepokojila. „Já vůbec nechápu, jak se něco takového může stát. Jestli tedy opravdu byla na marihuaně, nedává to dobrý příklad ostatním. Je toho teď všude plno. Řeší to škola vůbec?“ ptala se jeho maminka.

Ředitel ZŠ Nová Martin Kolský potvrdil, že ve středu skutečně do školy dorazila policie, ale nebyla to škola, kdo ji volal. „Policisté mne seznámili se skutečností, že je naše žačka v celostátním pátrání. Přišli se ujistit, zda se nevrátila do školy. Což se vrátila,“ vysvětlil s tím, že případy, kdy dítě je skutečně pod vlivem alkoholu a návykových látek, řeší s policií nebo OSPOD. „Co se naší žákyně týká, má rodinné problémy. Neřekl bych ale, že je to vysloveně problémové dítě,“ řekl.

Policejní mluvčí Eliška Kubíčková informovala, že případ, kdy by si policisté došli pro zdrogované dítě právě do této školy, nevyšetřují. „Policisté byli v dopoledních hodinách v ZŠ Nová v Ústí nad Labem v souvislosti s probíhajícím pátráním po nezletilé dívce, pohřešované od předešlého večera. Pokud by existovalo podezření na zdrogovaného nezletilce, záleží na posouzení konkrétních okolností každého případu,“ vysvětlila mluvčí. V případě podezření na spáchání trestného činu se ověřují všechny možné informace. „Policie prověřuje a zjišťuje, kdo nezletilci drogu prodal nebo jinak opatřil,“ pokračovala Kubíčková.

Zkušenost s žákem, který by byl opilý, či zdrogovaný, v minulosti získal například ředitel ŽŠ Mojžíř Karel Bendlmajer. „V poslední době jsem se s tím nesetkal, ale kdysi ano, měli jsme podezření na drogy. Existuje k tomu manuál, který popisuje, co dělat a jak postupovat, když se něco takového dozvíme, máme podezření, případně někoho rovnou přistihneme. Ve chvíli, kdy je žák pod vlivem, kontaktujeme policie, která na to má své lidi. My jako škola testovat žáky nesmíme, pouze zaměstnance v rámci zákoníku práce,“ poznamenal.

Pokud policie řeší případ s nezletilým, vždy volá OSPOD a vyžádá si asistenci. „S každým podnětem musíme pracovat a prověřit ho. Je na vyhodnocení každého pracovníka našeho odboru a jeho kompetencích, jak bude s rodinou pracovat dál. Zda navrhne nějakou psychologickou poradnu, nebo rovnou detenci. Je to velmi individuální, případ od případu. Odebrání dítěte je opravdu až to nejposlednější řešení. Vždy se musíme nejprve snažit pracovat s rodinou. Jinak ke konkrétnímu případu vám nemohu informace sdělit,“ dodala vedoucí ústeckého OSPOD Lenka Jaremová.

