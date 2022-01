Rozbitá trampolína v mateřské školce v Chuderově, jedna z věcí kritizovaných inspekcí.Zdroj: občané ChuderovaUž ve zprávě České školní inspekce (ČŠI) z 25. února loňského roku se psalo, že ředitelka nenastavila účinná pravidla a mechanismy k efektivnímu fungování školy, což se projevilo v systému jejího řízení a vedení pedagogického procesu. „Vnitřní kontrolní systém není zcela účinný, neboť neodhalil nedostatky ve vedení dokumentace školy. Školní vzdělávací program svým obsahem neodpovídá požadavkům rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, neobsahuje některé povinné údaje,“ stálo ve zprávě s tím, že ředitelka nedává učitelkám zpětnou vazbu.

Ráda bych, aby to všechno už skončilo, říká kritizovaná ředitelka z Chuderova

Inspekce ale kromě systémových pochybení šetřila loni v červnu v Chuderově závažnější věci, týkající se bezpečnosti dětí. Kromě dvou rozbitých trampolín na zahradě také fakt, že ředitelka nechala jít bez vědomí rodičů děti do lesa 21. května, kdy policie varovala před anonymním vyhrožováním útokem na nespecifikovanou mateřskou školu v České republice. Spíše negativně vyznívá pro ředitelku také zatím poslední zpráva ČŠI. „Nedostatky přetrvávají v systematickém plánování a realizaci vzdělávacího procesu,“ shrnuly inspektorky 29. října.

Zastupitel navrhne odvolání

Hodnocení zlobí zastupitele Stanislava Kováře, který dříve Chuderov vedl. „Chyby se neustále opakují, což svědčí o nečinnosti ředitelky a neschopnosti kompetentně řídit školku,“ říká Kovář, který proto bude na zastupitelstvu 7. února požadovat její odvolání z funkce. Současný starosta Jiří Beneš výtky inspekce nepřehlíží. „Nejsou to žádná závažná pochybení. Není to nic, že by ty děti trpěly nebo na nich byla újma. To jsou běžná pochybení v mateřských školkách,“ řekl s odvoláním na hlasy z inspekce a názory dalších, blíže nespecifikovaných odborníků.

Ústecký spor o rorýse měl dohru. Přispěl k odchodu z koalice, říká opozičník

Starosta prý problém nepodceňuje. „My to řešíme, 3. ledna jsme měli pracovní schůzku zastupitelů, minulé pondělí znovu, teď v úterý je schůzka s rodiči a příští pondělí bude ve školce kontrolní výbor,“ vypočítává Beneš. Ten nevyloučil ani to, že pokud ten podnět ČŠI dá, ředitelku odvolá. Ale až potom, co Štolfová dostane šanci pracovat v klidu. Zmínil půlletou lhůtu. Starosta dodal, že spolu s ním podporuje ředitelku ještě 5 zastupitelů ze sedmi. A tak návrh na odvolání, který zmínil exstarosta Kovář, s největší pravděpodobností přijde vniveč.

Ani pokud navrhne odvolání ředitelky inspekce, starosta ji vyslyšet nemusí. „Pokud se rozhodne nevyhovět, je to jeho právo,“ potvrdil Ondřej Andrys, náměstek ústředního školního inspektora. Samotná ředitelka považuje závěry ČŠI za tendenční a inspektorkám vyčítá, že nechtějí vidět pozitiva. Za jejich častými návštěvami vidí udání několika málo chronických stěžovatelů, naznačuje i politické pozadí. „Je to nejcitlivější místo, jsou to děti a rodiče, tedy potenciální voliči,“ říká Martina Štolfová v rozhovoru.