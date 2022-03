"To víte, že jsme se na tuhle akci dlouho těšili. Dva roky nám to kazil covid-19, konečně jsme se dočkali. Mám takový dojem, že je to náš sedmý masopust. Masky si děti zhotovily ve škole, dokonce se podílely na pečení koláčků a koblih. Přímo ve škole máme kuchyňský koutek. Rodičům a náhodným divákům jsme nabízeli mimo sladkosti i jitrnice a klobásky. Byl to dětský masopust, proto se místo alkoholu podával džus. Školka vyslala 32 dětí, škola 46 dětí. Další akcí bude Vítání jara 7. května," prozradila ředitelka školy Květuše Leistnerová.

Za chvilku musela řešit stížnost tygříka. "Kluci mě tahají za ocas, paní učitelko. Zakažte jim to," žadonil klučina. To byl jediný incident, který vyvolal smích přítomných. Akce se musela líbit všem.