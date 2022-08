Má na to jako obvykle připraveny dva miliony korun, přičemž šedesát procent příspěvků už rozeslalo. Celkem tato suma činí něco málo přes 1,2 milionu. Doplatek pošle na účet až poté, co školy nahlásí přesný počet školáků v prvních třídách, a to do konce září. Do prvních tříd letos rodiče zapsali celkem 1 006 dětí. Počty přihlášených prvňáků letos obecně nijak výrazně nevybočují, jsou srovnatelné s minulými roky. Pro srovnání, v minulém školním roce 2021/2022 zahájilo povinnou školní docházku 982 žáků. To znamená, že na pořízení učebních pomůcek Ústí vydalo přes 1,96 milionu korun.