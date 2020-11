Školy se připravují na návrat žáků do tříd. Nejnáročnější pro ně bude připravit jídelny i školní družiny. Také rodiče a dokonce i děti už chtějí mít martyrium spojené s krizovým stavem za sebou a na návrat do třídy se těší.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Václav Havránek

Třeba sourozenci Eliška a Martin z ústeckých Neštěmic. Chodí do třetí a páté třídy. Poslední měsíc a půl ale doma plní úkoly a snaží se občas přihlásit na distanční výuku. Ovšem kvůli technickým omezením a jednomu počítači, který mají s rodiči společný, se na hodinu nedostanou oba. A to ani přes mobilní telefon, jelikož rodiče kladou důraz na soukromí a nepřejí si, aby jejich děti padly do osidel sociálních sítí a her. „Já se už těším na kamarády ve třídě. Taky mě baví zeměpis a matematika, jenže bez učitele to není tak zajímavé,“ vylíčil klučina, který se poslední týdny mohl spojit s kamarády jen občasnou esemeskou a telefonem.