Proč tomu tak je? Reportér Deníku se právě do těchto škol vydal, aby to zjistil. Deník rovněž získal zajímavá data, jež ukazují, které úlohy dělají žákům problémy a které naopak s přehledem řeší. Tuto tabulku najdete na konci článku.

Na ZŠ Elišky Krásnohorské, jejíž žáci byli v češtině druzí a matematice první, mají podle svého ředitele Martina Alinče filozofii, která nepřipouští slevy. Škola totiž podle něj není obchodní dům, a proto se snaží žákům nic neodpouštět, jelikož by se to později někde projevilo. „Pokud jde o češtinu a matematiku, tak na druhém stupni dělí dvě hodiny matematiky a dvě hodiny češtiny do skupin, kde si mohou žáci sami rozhodnout, do které budou patřit. Někdo je pomalejší, někdo rychlejší, ale není to vždycky o tom, že by ten předmět nezvládali, prostě jsou jen pomalejší. S těmi pak upevňujeme základy, aby byly připravení,“ popsal.