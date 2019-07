Vilová čtvrť na předměstí nesvítí roky. Přitom se to mělo změnit začátkem léta. Jedni tvrdí, že za to může magistrát, druzí dávají vinu vlastníkovi.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Přemysl Spěvák

Tma přede mnou, tma za mnou. To si mohou říkat každou noc obyvatelé Nových Skorotic. Už dlouhá léta jim totiž nesvítí veřejné osvětlení. Ústečtí zastupitelé přitom 17. dubna souhlasili, že město Ústí nad Labem může dostavěné ulice převzít do vlastnictví od podnikatele Petra Ryšavého. To by byl podstatný krok k nápravě situace.