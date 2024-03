Jaroslav Foglar a jeho Rychlé šípy formovaly dětství a postoj k životu u milionů dětí. Dnes už knížka není hitem, ale před pár desítkami let dobrodružství ve Stínadlech, tajemné Řásnovce a skutky Mirka Dušína i jeho kamarádů vedly k zakládání podobných part a hledání dětských dobrodružství. Když děti vyrostly, mnohdy jim Foglarem vštípené morální zásady zbyly. Idealismus dětství sice ustoupil a jeho místo zaujal pragmatismus dospělosti, nicméně zvědavost zůstala. Kde byla Stínadla a čím byl Jaroslav Foglar inspirovaný?

„Přeběhl koleje a vnořil se do Tovární čtvrti, aby se odtud snáze dostal do Stínadel,“ popisuje Jaroslav Foglar v knize Stínadla se bouří začátek dobrodružství Jiřího Rymáně, Rychlých Šípů a složitého hlavolamu zvaného ježek v kleci. Mohlo to být v Předlicích? Nebo to byla Praha? Navštívili jsme Stínadla i dům, kde slavný spisovatel bydlel v Ústí nad Labem.

Box: Stínadla jsou popravištěm Stínadla nejsou odvozena od stínů, ale od poprav, tedy od sousloví „stínati hlavu“. Stínadla se mimo jiné jako filmový fenomén objevila v devítidílném seriálu Záhada hlavolamu z roku 1969 a ve stejnojmenném celovečerním hraném filmu z roku 1993. Vlajka fiktivním Stínadel vytvořená pro filmové potřeby má v městské bráně popravčí sekeru. Zdroj: text vyšel v magazínu Koktejl, který patří do rodiny Vltava Labe Media

Čtvrť Předlice v Ústí nad Labem je etnicky pestrá. Najdete tady krámky vietnamských obchodníků, do kterých chodí nakupovat Romové a v rámci města se o Předlicích mluví jako o vyloučené lokalitě. Zdejší Základní škola nemá zrovna nejlepší pověst a na konci školního vyučování stojí nedaleko školy mladík ve vestě „prevence kriminality“. To samo o sobě naznačuje, že něco podobného je tady potřeba. O Jaroslavu Foglarovi nikdy neslyšel, přestože se opírá o zeď domu, kde tento spisovatel strávil mládí.

„Z mého nejranějšího dětství mi zůstalo v paměti jen několik vzpomínek. Patří k nim přestěhování naší rodiny z Prahy do Předlic u Ústí nad Labem, kde tatínek získal práci jako zaměstnanec České obchodní společnosti. Tak jsme zaměnili vzduch čpící věčným desinfekčním pachem nemocnice a jejich ústavů v okolí pražské Benátské ulice za nepříjemný zápach vanoucí občas do Předlic z ústecké chemické továrny,“ píše Foglar ve svých pamětech.

Zhruba 600 metrů od domu, který přímo na předlickou školu navazuje a kde Foglarovi bydleli, vedou koleje vedoucí do ústecké chemičky. I ulice Tovární tu je. Mohl právě tady přebíhat Jiří Rymáně do Tovární čtvrti? Budoucí slavný spisovatel a pedagog byl v době, kdy bydlel v Ústí nad Labem dítě, což ale neznamená, že nemohl včlenit vzpomínky do příběhů svých hrdinů.

Jaroslav Foglar je vnímaný jako Pražák a proto mnozí předpokládají, že se příběhy ve Stínadlech odehrávají v Praze. Hledači reálných stop navíc mají v Praze jasné vodítko v ulicích Řásnovka a Ve Stínadlech. Řásnovka a nedaleké Stínadla se nacházejí v bezprostřední blízkosti Ministerstva průmyslu a obchodu. Navíc přímo na Řásnovku navazuje rušná ulice Revoluční, kterou milovníci Foglarova díla považují za Rozdělovací ulici mezi Druhou stranou a Stínadly. S pomocí filmových záběrů se Stínadla najít nedají, natáčelo se na různých místech Prahy, ale i Brně.

„V místech ulice Ve Stínadlech na Praze 1 by měla letos vzniknout zahrada spojená s literární tvorbou spisovatele Jaroslava Foglara. Prostor by měl připomínat příběhy Rychlých šípů. Praha 1 chce místo, které v sobě má mystičnost Stínadel, dotvořit. Vybudování zahrady tak podtrhne unikátní atmosféru daného místa a zároveň vytvoří nový kout pro odpočinek místních obyvatel,“ napsaly v roce 2020 komunistické Halo noviny.

Kde byla Stínadla a Řásnovka. V Praze nebo Ústí nad Labem?Zdroj: Koktejl/Topi PigulaZanedbaný kout Prahy, pokálený a poházený odpadem. Nic, co by jen namátkou připomínalo Foglarův věhlas. Developer by ve volném, aktuálně silně zanedbaném prostoru rád viděl nové byty. Ty by se bezesporu vzhledem k bezprostřední blízkosti historického centra daly finančně zúročit. Pražská ulice Ve Stínadlech získala své jméno v roce 2007. Tehdy by se Jaroslav Foglar dožil sta let.

„Uličky se všelijak klikatily, v některých vedly příkré schůdky buď nahoru nebo dolů do jiné uličky. Někdy vedla ulice tak nevysvětlitelně, že jednu její stranu místo domů tvořila jen nízká zeď a za ní hluboko dole byly střechy domů, celé moře střech a stříšek,“ popisuje konkrétní reálie Jaroslav Foglar ve své knize.

„Už zšeřelé, utápějící se v nafialovělé směsici kouře a večerní mlhy, do které prosakovala první světla plynových lamp. Vzápětí zase hoši zapadali do úzkých uliček s vysokými ponurými domy, odkud bylo vidět nebe jen jako červenou stužku vinoucí se mezi střechami," pokračuje v barvitém líčení, jenže popis nesedí ani na Ústí, ani na pražskou ulici Ve Stínadlech a její okolí. Nikde není „hluboko dole“ či nějaké strmé schody. Přesvědčivou odpověď už se asi nikdy nedozvíme.

Zdroje: Foglar J.: Stínadla se bouří, Ústecký deník, Praha In, bohousek.cz

