/FOTO/ Pokud jste v létě nebyli na Moravě, nevadí. Morava dnes, v pátek 2. září, totiž přijela do Ústí nad Labem. Od desíti hodin dopoledne do devíti hodin večer jste si mohli užít slavnosti vína a burčáku v atriu Magistrátu města Ústí nad Labem.

Slavnosti vína a burčáku v atriu Magistrátu města Ústí nad Labem. | Foto: Deník/Adéla Stejskalová

Dvanáctý ročník s sebou přivezl nespočet dobrých vín a burčáku. A co by to bylo za Moravu bez pořádné hudby? Během akce jste si mohli užít také cimbálovku, která lidi opravdu bavila. "Dobré víno, super hudba, akorát si nemáme položit kam ty skleničky," dodala návštěvnice Petra.