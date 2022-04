Snížení slevy a návrat k polovičnímu jízdnému vyvolaly vášnivou diskuzi. Existují dva tábory, jeden zrušení výrazné slevy kritizuje, druhý jej chápe. „Samozřejmě, že mi to vadí. Využívám veřejnou dopravu velmi často, jezdím na výlety i k lékaři. Teď budu platit za jízdenku dvakrát tolik,“ rozčiluje se Kamil Podrabský z Loun.

„Myslím, že stát sleva tolik nestála a hodně podporovala, aby lidé jezdili autobusy a vlaky. Naopak řada lidí nemá moc peněz a tohle jim vezme další. Co vím, dost lidí si to pochvalovalo, byla to dobrá podpora. Podraží to pro důchodce a děti, tedy pro ty, kteří peněz určitě nemají nazbyt,“ pokračuje senior.

Nic neřešit, jen nasednout a jet. Cyklopůjčovny frčí, lákají stále více lidí

Další část veřejnosti má na věc jiný názor. Tvrdí, že i poloviční jízdné je velká sleva. „Nevadí mi to. I tak je padesátiprocentní sleva na jízdném myslím dost velká a motivující,“ uvádí Milan Rovenský ze Žatce. „Poloviční jízdné bylo vždy, až před pár roky se to snížilo jako tahák na voliče,“ myslí si muž, který krajské vlaky a autobusy také hojně využívá.

Od dubna už stát nebude hradit ze svého rozpočtu tři čtvrtiny ceny jízdenky pro seniory, děti a studentky, ale pouze polovinu. Vládní koalice obhajuje rozhodnutí nutností šetřit. Také vládní politici považují padesátiprocentní slevu za stále výraznou. „Potřebujeme krotit obrovský státní dluh, inflaci a snižovat provozní výdaje. Poloviční sleva jízdného znamená nezanedbatelnou úsporu v rozpočtu. Je to odpovědná sleva, která šetří peníze, je sociálně citlivá a neodvádí cestující z dopravy,“ zdůvodnil krok ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

14 miliard na kompenzacích

Stát od září 2018, kdy byla sleva v době vládnutí koalice ANO a ČSSD zavedena, až doposud vyplatil na kompenzacích dopravcům přes 14 miliard korun. Snížení slevy na jízdném pro seniory a mládež na 50 % má přinést roční úsporu zhruba 2 miliardy korun.

Od 1. dubna budou senioři nad 65 let, děti a mládež od 6 do 18 let a studenti od 18 do 26 let platit 50 % běžného jízdného místo 25 %. Zadarmo se svezou děti do 6 let a průvodce držitele průkazky ZTP/P. Jízdné ve výši 25 % budou dál platit lidé s průkazkou ZTP a ZTP/P.

„Platí to v autobusech i vlacích, v celém systému Dopravy Ústeckého kraje,“ uvedl vedoucí oddělení dopravní obslužnosti na Krajském úřadě Ústeckého kraje Jakub Jeřábek. Výjimku tvoří některé městské hromadné dopravy, tam si jednotlivá města a provozovatelé mohou určit své podmínky. „Slevu zrušila vláda, respektujeme to. Jsme proto nuceni ji také upravit na 50 %,“ dodal Jeřábek.

Vyje a štěká! Po covidovém období řeší řada lidí v kraji samotu svých mazlíčků

A neuvažoval kraj o doplácení slevy ze svého rozpočtu? Podle propočtů by ho to stálo desítky milionů, zhruba mezi 20 až 30 miliony korun ročně. „Slevu nebudeme doplácet z krajských peněz. Byla by to moc velká zátěž pro náš rozpočet. Nejsme schopni to dorovnávat,“ informoval hejtman Ústeckého kraj Jan Schiller (ANO) s tím, že už tak z krajské kasy letos půjde na dopravu pravděpodobně o zhruba 90 milionů korun více, než se původně předpokládalo. Důvodem je extrémní zvýšení cen pohonných hmot. Další extra výdaje si podle hejtmana vyžádala koronavirová opatření, nyní má kraj také další výdaje v souvislosti s uprchlickou krizí.

Někteří dopravci se obávají, aby zdražení jízdného neznamenalo odliv části cestujících. Při současném výrazném zdražení pohonných hmot by pro ně další výpadek příjmů byl velmi složitý. Další ale věří, že k žádnému poklesu zájmu cestujících nedojde. Doufají, že i sleva 50 % bude motivační, navíc pro veřejnou dopravu mluví právě také momentální vysoké ceny nafty a benzinu, které individuální cestování velmi prodražují.