Slevy i inspirace. Češi žijí reklamními letáky, ukázal průzkum

Severní Čechy /ANKETA/ - Dotazníkové šetření mezi zákazníky obchodních řetězců ukázalo, že až absolutní většina Čechů sleduje alespoň občas reklamní letáky.

Více než dvě třetiny z nich vyhledávají zejména slevové akce, zatímco necelá čtvrtina především hledá inspiraci pro vaření nebo vybavení domácnosti. Uvedla to společnost Česká distribuční, která průzkum provedla.

Primárním cílem letáků je přimět zákazníky k nákupu. Více než polovina respondentů přitom potvrdila, že alespoň nekolik produktů z letákové akce mají v košíku při každém nákupu.

„Letáky jsou obecně považovány za nástroj k prezentaci akčních nabídek, ale to je jen jedna z jejich funkcí. Odpovědi nám ukázaly, že pro mnoho lidí jsou letáky také poměrně inspirativním čtením, a pro obchodníky jde tedy o skvělý nástroj pro budování značky a vztahu se zákazníkem. Řada lidí totiž čte letáky, i když právě neplánuje nákup.“ řekl ředitel České distribuční Petr Sikora.

Téměř polovinu dotázaných zaujme na prvním místě nabídka konkrétních produktů a slev, třetinu pak zaujme především vzhled, grafický styl, případně materiál letáku. Slevy v letáku mají ostatně také největší šanci přimět lidi k nákupu. Motivátorem k nákupu bývá často také samotné zobrazení produktu, který potřebují nebo ho mají rádi nebo nabídka nových, zajímavých či exkluzivních výrobků.

Letáky pro seniory na míru

Zajímavostí je, že výrazně odlišné požadavky na reklamní letáky mají senioři. Ti požadují v drtivé většině slevy na základní potraviny, pokud možno v jednoduchém a přehledném letáku, který nabízí méně produktů na stránku a dobře čitelné texty. Většinu seniorů také nezajímají novinky a nepotřebují ani širokou nabídku produktů.

„S tím jak roste zastoupení této skupiny mezi zákazníky, možná se brzy dočkáme i speciálních letáků, které budou distribuovány cíleně na seniory a budou přizpůsobeny jejich potřebám. Díky geomarketingu je z pohledu distribuce možné vybrat lokality, kam se takové letáky vyplatí zanášet,“ popisuje budoucí trendy Sikora.

Styl letáku je důležitý nejen pro seniory ale i pro ostatní zákazníky. Třetina dotázaných připouští, že vzhled letáku ovlivňuje jejich nákupní chování. Ostatní buď styl letáku nezajímá, nebo ho nepovažují za důležitý a rozhodjí se podle obsahu.

Z průzkumu vyplývá také další zajímavost. Lidé s rodinou jsou s nejvyšší pravděpodobností k vnímavější emocionálním podnětům, neboť téměř tři čtvrtiny dotázaných, kteří uvedli že je pro ně design důležitý, zároveň zmínili, že nejčastěji nakupují pro rodinu.

Téměř dvě třetiny zákazníků by v letácích ocenily nabídku vysoce kvalitních produktů, ačkoliv by sleva na ně byla nižší a jejich cena vyšší než u průměrných produktů. Jen 17 procent by větší nabídku kvalitnějších produktů v letácích neocenilo.

„Zajímavé je, když se na kvalitu podíváme perspektivou toho, kdo nakupuje pro rodinu a kdo pro sebe. Jen necelých 40 % lidí, kteří nakupují pro sebe, by v letácích ocenilo více kvalitních produktů. Zato z lidí, kteří nakupují pro rodinu, by rozšířenou nabídku kvalitnějších produktů ocenilo 82 %. Ukazuje se tak, že starost o naše blízké se projevuje i při nakupování,“ uzavírá Česká distribuční.