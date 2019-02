Krásné Březno - Zahájení dalšího ročníku projektu s názvem Jeden kraj, 3 ZOO a vyhodnocení předchozího, zahájení turistických sezon v působnosti destinační agentury Brána do Čech si připravili na čtvrtek 9. března od 14 hodin v ústecké zoologické zahradě.

Slonice Delhi (vlevo) a Kala v ústecké zoo. | Foto: Deník/Roman Nešetřil

Návštěvníci se mohou těšit na slony, kteří ve sloninci předají ceny vítězům loňského ročníku projektu. Akce začíná ve 14.00 hodin u dolního vchodu, odkud účastníky vyveze k místu konání zoovláček. Do kampaně se zapojily zoologické zahrady v Chomutově, Ústí nad Labem a v Děčíně.

"Hlavní myšlenkou kampaně je nabídnout návštěvníkům zvýhodněnou vstupenku do všech tří zoo a navíc možnost vyhrát vyhlídkový let, pokud se jim podaří navštívit všechnytř 3 zahrady do konce října. Společná vstupenka se návštěvníkovi vyplatí. Je totiž o desítky korun levnější než běžné vstupné. Půjde však o omezenou nabídku. Do oběhu jich zoologické zahrady pustí jen určité množství," upřesnila Lucie Dosedělová z krajského úřadu.