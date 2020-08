Nejprve přijde na řadu nový pavilon lidoopů a primátů. Shodly se na tom město Ústí i zoologická zahrada. Sloni budou muset počkat, protože primáti jsou nyní důležitější především kvůli Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií (EAZA). Zoo totiž potřebuje získat zpět plné členství, o které přišla při poslední kontrole komisaři této organizace.

Jak uvedl mluvčí zoologické zahrady Matěj Kynšt, nový pavilon primátů by měl poskytnout domov páru orangutanů a dalším druhům asijských opic. „Dlouhodobě také diskutujeme o financování projektové dokumentace na nový pavilon slonů,“ informoval.

Náměstek ústeckého primátora Pavel Tošovský (ODS), který má na starosti rozvojové projekty, uvedl, že při rozhodování o investicích byli na jedné misce vah orangutani, na druhé sloni. „Být na mně, vybral bych si určitě obojí, ale vzhledem k doporučení EAZA, že orangutani žijí v nevyhovujících podmínkách, jsme rozhodli o zpracování projektové dokumentace na expozici lidoopů a primátů. Co se slony, ještě uvidíme,“ poznamenal.

Kdyby zoo ztratila plné členství EAZA, přišla by o možnost získat atraktivní zvířata do chovu. Kolik bude dokumentace stát, bude jasné po výběrovém řízení, ale Ústí si na ni dalo bokem 3,5 milionu korun.

Podle ekonomické náměstkyně primátora Věry Nechybové (UFO) prozatím město neplánuje nový pavilon slonů kvůli tomu, že stále nevědí, jak bude vypadat rozpočet na příští rok. „Počkejme si na projekt, který nám řekne, kolik to bude stát. Pokud by zastupitelé rozhodli, že chceme pokračovat, ale jedině formou úvěru, můžeme se o tom bavit,“ uvedla.

V zoo mezitím opravují střechu, kterou zatékala do ustájení zeber voda a poškodila ho. Ústí na to poskytlo zhruba 300 tisíc korun.

Další možnost uspoření nákladů do budoucna a zároveň možnost šetření vodou dává projekt na jímání termální vody, kterou v zoo vytápí a jež zatím bez užitku odtéká. Poté by s ní mohli zalévat v areálu. „Program, ze kterého jsme chtěli získat dotaci, to neumožňoval, ale jednáme s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem, jak to udělat, aby to možné bylo,“ pokračoval Tošovský.

Situace okolo zahrady vyvolává mezi Ústečany silné emoce i kontroverze v ústeckém zastupitelstvu. Opozice doporučuje, aby si zoo vybrala pouze jedno z ikonických zvířat a nesnažila se je chovat všechny s ohledem na své finanční a personální možnosti. „Hovořil o tom i oponentní posudek vypracovaný ředitelem pražské zoo Miroslavem Bobkem. Doporučil, aby si Ústí vybralo jeden unikát, kterým bude zvláštní. Dle mých informací bylo zadání na projektovou dokumentaci pro primáty vytvořeno nejlevnějším dodavatelem a nemusí zapadat do koncepce zahrady ani do standardů EAZA,“ sdělil opoziční zastupitel Lukáš Blažej (ČPS/PRO! Ústí).