Slonicím v ústecké zoo mažou ušní boltce, aby jim neomrzly

Ústí nad Labem - Mrazivé počasí, které od konce minulého týdne panuje v celé České republice, se nevyhne ani ústecké zoologické zahradě.

„Režim u zvířat je nutné přizpůsobit těmto podmínkám. Většina našich zvířat pochází původně z exotických oblastí, a přesto, že se jedná již o několikátou generaci chovanou v zoo, je nutné zabezpečit jim optimální podmínky,“ vysvětluje tisková mluvčí Věra Vrabcová.

TEPLO PRO NÁVŠTĚVNÍKY

U tropických druhů je nejdůležitější teplotní režim, takže je potřeba vytápět pavilony a vnitřní expozice tak, aby se zamezilo prochladnutí chovaných jedinců. "To však neznamená, že zvířata jsou celý den zavřená a návštěvníci je neuvidí. Ve všech našich pavilonech jsou kryté návštěvnické prostory, odkud mohou příchozí pohodlně a v teple chovaná zvířata pozorovat,“ dodává Věra Vrabcová.

Většina exotických zvířat chovaných v ústecké zoologické zahradě je v těchto dnech vypouštěna do venkovních expozic pouze během úklidu, poté se vracejí zpět do ubikací vnitřních. Pokud by však teplota klesla pod minus 10 °C, nebyla by zvířata vypuštěna do venkovních prostor vůbec.

"Ve venkovních ubikacích nyní chovatelé vyměňují vodu dvakrát denně, jelikož dochází k jejímu rychlému zamrznutí,“ popisuje zooložka Eliška Barcalová.

Choulostivé druhy, což jsou v horní části zoo například samice nosorožce tuponosého Zamba nebo tapír čabrakový Mekong, již nyní ven nechodí. "Samicím slona indického Kale a Delhi mažou chovatelé ušní boltce, aby se předešlo omrzlinám,“ doplňuje Eliška Barcalová.

PTÁCI VE FRAKU NEMAJÍ VELKÉ MRAZY V LÁSCE

Ústecká zoo chová od prosince loňského roku nový druh, tučňáky brýlové. Tyto „ptáky ve fráčku“ si obecně většina lidí spojuje s krajinou věčného sněhu a ledu, ale není to tak jednoznačné.

„Tučňáci druhu Spheniscus demersus hnízdí celoročně na pobřeží jižní Afriky, takže velké mrazy nemají moc v lásce. Našich deset jedinců pochází z Anglie, kde zimy nejsou tak mrazivé jako u nás, a tudíž jsme počítali s jakýmsi zimováním,“ vysvětluje zoolog Lukáš Ševcovic.

Tučňáci snášejí teploty kolem nuly bez problému. Stále plavali ve venkovním bazénu, na souš se jim moc nechtělo, protože teplota vody je vyšší než teplota vzduchu. Při aktuálních mrazech kolem -10°C tučňáci sami zalézají přes noc i přes den do vnitřní ubikace, kde se udržuje teplota těsně nad bodem mrazu.

Potravu, kterou tvoří pouze mořské ryby (sledi, huňáčci a sardinky), přijímají tučňáci z misky umístěné na břehu. Přes noc ji mají schovanou uvnitř, protože venku ryby namrzají během několika minut a tučňáci je jednak nechtějí, jednak je nesmějí ze zdravotních důvodů přijímat.

"I ve vnitřní expozici mají k dispozici bazén, který využívají převážně přes noc. Velký venkovní bazén, ve kterém je mohou sledovat návštěvníci, je stálé průtočný, a tudíž nemůže zamrznout, a tak si i při nízkých teplotách jde nějaký ten odvážlivec přes den zaplavat, ale většina se zdržuje uvnitř a probíhá spíše takové střídání,“ zakončuje Lukáš Ševcovic.

Ústecká zoo chová i druhy, které žijí v chladných severských oblastech či vyšších nadmořských výškách, takže pro ně současné počasí nepředstavuje žádný problém. Jsou těmto podmínkám přizpůsobeny, ať již hustou a huňatou srstí jako tomu je např. u irbisů, rosomáků či pand červených, nebo silnou vrstvou podkožního tuku, což jsou např. tuleni obecní.