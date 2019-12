Slovan je má láska, s ním nejsem sám, do smrti věrný zůstávám! Tradiční chorál zněl vyprodanými tribunami na domácích zápasech hokejistů Ústí nad Labem s železnou pravidelností. Enormní zájem o hokej závidělo ještě před osmi lety Ústí nejedno město, každoroční boj o nejvyšší soutěž táhl. Současná realita? Listopadový duel s Kadaní sledovalo 516 diváků, na Prostějov jich dorazilo 416. Další nejistota ohledně budoucnosti ústeckého hokeje neláká. A možná bude hůř. V klubu ve čtvrtek nečekaně skončil sportovní jednatel a manažer Vladimír Evan.

Jeden z hlavních funkcionářů ústeckého hokeje a krátkodobě i asistent trenéra A-týmu se rozhodl z vedení odejít. „Ve čtvrtek jsem poslal svoji rezignaci ostatním spolumajitelům. Jednou to muselo přijít, dále situaci nechci komentovat. Na pozici trenéra jsem byl spíše jako záplata, čekali jsme na rozhodnutí Jardy Roubíka, který se z ledu už přesunul na střídačku k Tomáši Marešovi,“ řekl včera Ústeckému deníku Vladimír Evan.

Realizační tým Slovanu jeho rozhodnutí zaskočilo. „Zatím nemáme podrobnější informace, proč se tak rozhodl, takže bych to nechtěl více rozvádět. Každopádně je to ale velká škoda, protože pro Slovan toho udělal hodně. Uvidíme, jakým směrem se bude nyní ústecký hokej ubírat,“ přiblížil svůj pohled na událost ústecký trenér a legenda 1. ligy Jaroslav Roubík.

Názory fanoušků jsou smíšené

Příznivce ústeckého hokeje rozdělila zpráva na dva tábory. Někdo jásá, za pád Slovanu prý může hlavně Evan. Jiní naopak vyjadřují obavy, co bude dál. Byl to totiž právě Evan, kdo stál na lavičce týmu, který v dubnu 2007 slavil postup do extraligy.

„I když jsem tvrdil, aby pan Evan odstoupil s celým vedením, rozhodně z toho radost nemám. Pracoval ve Slovanu spoustu let, myslím, že by si zasloužil poděkování. Kdo ví, jakým směrem se teď bude Slovan odebírat,“ napsal jeden z fanoušků. Věc drsně okomentoval i zastupitel města Ústí a bývalý boxer Lukáš Konečný, který byl spolu s Evanem na kandidátce hnutí UFO. „A teď očekávám, že půjde hokej úplně do pr.ele.“

Jaká jsou tedy nejnovější fakta? Ve vedení klubu zůstává Jiří Zdvořáček, který je nyní jediným jednatelem. Pozici sportovního manažera bude vykonávat Tomáš Mareš, který s Jaroslavem Roubíkem zároveň trénuje A-tým. Vladimír Evan bude v oddíle působit u mládeže.

Slovan už dávno neprožívá zlaté časy, kdy okusil extraligu a po sestupu z ní se snažil každý rok o návrat mezi elitu. Stotisícové výplaty hráčům a další nepochopitelné finanční kroky předchozího vedení klubu vyústily před několika lety v existenční problémy, Ústeckým lvům vznikly dluhy v rámci desítek milionů. Místní hokej nakonec převzala nově vzniklá společnost HC Slovan Ústí nad Labem.

Kompletní oddlužení trvalo čtyři roky. Mezitím přišel výkonnostní pád, A-tým opustil nejvyšší příčky 1. ligy a dnes patří k nejhorším celkům uzavřené soutěže. Byť má nyní za sebou tři výhry ze čtyř kol, na play-off to rozhodně nevypadá. Znovu.

Hokej v Ústí stagnuje

Klub dle mnohých nedisponuje žádnou filozofií. Stagnuje. Jen přežívá a čeká na zázrak. Slovan sice uzavřel spolupráci s Kladnem, které vlastní Jaromír Jágr, ale posun to nepřináší. Hráči – vesměs mladí – se pod rukama trenérů střídají. Vztah k ústeckému hokeji nemají téměř žádný. Za spoluprací s Kladnem stojí právě Vladimír Evan.

„Pro mě je Ústí tradiční hokejovou adresou. Bohužel to dnes není autonomní klub. Nemá žádnou filozofii,“ řekl o současném stavu ústeckého hokeje Milan Antoš, hokejový expert, který za Ústí sám hrával. „I kdyby za áčko hráli jen odchovanci, pořád by ta filozofie byla nějaká. Vím, že je složité, když se od vás odtrhne město a sponzoři, ale tahle cesta pro Ústí není dobrá. Na Slovan chodily tisíce lidí. Nadávali nám, slavili s námi, vše prožívali. Teď tam nikdo není. Deprimuje mě to. Klub by měl přemýšlet spíš nad tím, jak bojovat o lidi kolem sebe a ne jak být napojený na jiný oddíl,“ dodal Antoš.

Co bude s ústeckým hokejem dál? V další sezoně se Chance liga opět otevírá, sešup Slovanu do II. ligy by možná pomohl. Ve hře může být i prodej prvoligové licence, nabízí se třeba Vrchlabí. Jisté je ovšem jedno. Fanoušků, kteří zpívali zmíněný chorál, je méně a méně a na plné tribuny to v brzké době nevypadá. Není k tomu důvod. A to klub může jít ještě níž.