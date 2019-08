Multifunkční sportovní halu by ovšem chtělo postavit i Ústí nad Labem. Zoufale ji postrádají například atleti. Ačkoliv Ústecký kraj slíbil, že na její stavbu přispěje 20 miliony korun, město na ni nemá peníze a doufá v nějakou státní dotaci.

Jak vysvětlil generální manažer Slunety Tomáš Hrubý, nový tréninkový prostor vyroste mezi starou halou a plaveckým areálem.

„Vejdou se do něj dvě hřiště napříč. Obsáhne zázemí, sociální zařízení a další potřebné. Příští léto se budou moci Ústečané podívat, to už bude vidět velikost a podoba haly. Přejeme si, aby to lidé vnímali, že ji nestavíme jen pro sebe, ale pro celé Ústí,“ přiblížil Hrubý.

Mládež má klub podle jeho slov rozesetou po všech možných školních tělocvičnách a takto prý budou moci tréninky centralizovat. Případnou multifunkční sportovní halu, plánovanou městem, ale coby konkurenci v žádném případě nevnímá.

„Každá investice do sportu je dobrá. Sportovních hal tu máme málo, jejich stavba je obrovská služba městu a velké plus. Jen se obávám, že další tu nikdo nepostaví dřív než za deset, patnáct let,“ poznamenal Hrubý.

Ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO 2011) uvedl, že se s Ústeckým krajem v podstatě dohodli na spolupráci při přípravě stavby nové haly.

„Pokud se nám podaří přesvědčit dnešního vládního pověřence pro sport, že tato stavba má smysl, a získáme dotaci, Ústecký kraj se bude na stavbě haly podílet oněmi 20 miliony korun. Ale musí být multifunkční, to znamená, že by neměla sloužit jen sportu, ale i kultuře a společenským setkáním,“ řekl primátor Nedvědický.

Jeho náměstkyně Věra Nechybová (UFO) ale doplnila, že v městském rozpočtu částka přesahující 100 až 150 milionů korun volná není.

„Jednáme o dotaci s vládou i ministerstvem školství a tělovýchovy, ale dotační tituly jsou pozastavené. Snad ale nějakou cestu najdeme. Nebo prostě budeme čtyři roky šetřit a naspoříme na to jako na rekonstrukci venkovního bazénu na Klíši,“ navrhla další alternativu.

To by se ostatně líbilo i některým opozičním zastupitelům, například Lukáši Blažejovi (ČPS/PRO! Ústí). „Vzhledem k tomu, jak je město zadlužené, bych uvítal spoření i shánění dotace. Rozhodně ale neúvěrovat, už teď víme, že další městské vedení nebude mít ani na svůj program,“ varoval.

Hala nejvíc schází ústeckým atletům. Ač mají dobré výsledky, přes zimu tu nemohou trénovat. „Tíží nás to dlouhodobě. Trénovat musíme v jiných městech,“ dodal předseda ústeckých atletů Miroslav Vachuta.