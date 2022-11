Zmíněnou reportáž Jana Tuny najdete zde na YouTube.

„Auto používáte na cesty domů, asistentku si berete na dovolené,“ vyčítá novinář ředitelce v reportáži. „Přijde vám to morální a v pohodě s věcmi, které jsou spojeny s dobročinnou činností?“ naléhá Tuna na Brožovou před Heliasem, kam pozvání odmítl.

Informace ale měl. „Ozvalo se nám několik bývalých, ale i současná zaměstnankyně, že chtějí vypovídat, jak to tady doopravdy chodí,“ vysvětluje divákům. „Možná se to založilo s dobrou myšlenkou. Ale časem se z toho stal velice výhodný byznys,“ zmiňuje jeden z Tunových zdrojů.

Populisté si přivlastnili naši práci i voliče, tvrdí šéf KSČM v Ústí

Reportér Deníku se do Heliasu vypravil v pondělí 17. října. Podle ředitelky za negativní reportáží stojí deprivace (ex)zaměstnanců, kteří nesnesli její přísnost. Zaměstnanci se v zařízení často střídají. „Není to moc populární, je to hodně náročné,“ popisuje pracovní náplň Brožová. Klienti mají velké poruchy chování včetně agrese zaměřené proti nim samým, asistentům i ostatním klientům. Přesto po nich chce ředitelka stoprocentní nasazení. „Aby osm hodin dobře pracovali s klienty,“ shrnuje Brožová.

„Vycucal si to z prstu“

Tunovy závěry odmítá. „Vycucal si to z prstu. Zakládal reportáž na drbárně, ještě navíc nepravdivé,“ říká Brožová. „Můžu s lehkým srdcem říct, že mám všechno v pořádku a kontrol se nebojím,“ dodává ředitelka. Ta se také hodlá právně bránit, aby očistila své jméno. „Nebudu říkat, co se chystá. Ale je to v jednání, právník to má,“ popisuje.

Krajský úřad byl v zařízení hned po reportáži zveřejněné 8. října. „Kontrola, kterou jsme vykonali v minulém týdnu, byla v pořádku,“ shrnuje mluvčí hejtmanství Magdalena Fraňková. Upřesňuje, že dotace od roku 2021 do konce července letošního roku byla řádně využita na uznatelné náklady. Kontroly od dalších poskytovatelů dotací jsou už nahlášeny.

Deník hovořil (v přítomnosti ředitelky) se sociálními pracovníky. Nejdéle je tu Ondřej Pravenec. „Myslím si, že na každém šprochu pravdy trochu. Ale na tomto opravdu jen trochu,“ komentuje reportáž.

Loučení prezidenta Zemana, den druhý. Návštěva Lukavce a chemičky v Děčíně

Služby využívá pro své dítě s PAS už čtyři roky i Hana Kolenatá. „Když jsem to viděla, byla jsem z toho špatná. Je to masakr, jak to vyznělo,“ říká Ústečanka o reportáži. Necítila se ale kompetentní hodnotit její vývody. „Můj syn je naprosto spokojený. A to je takové dítě, které vždycky spokojené není,“ upozorňuje Kolenatá. Ta je spoluiniciátorkou výzvy rodičů dětí s PAS „Pomozte nám z PASti!“ Iniciativa bojuje za větší podporu kraje zařízením jako Helias a rodinám, které mají takto handicapované děti. Nové vedení hejtmanství na to začalo v posledních měsících slyšet. Podle Kolenaté může obsah reportáže snahy podkopat. „My kopeme za takové organizace, protože je jich málo,“ dodává Kolenatá.

Výzvu spoluinicioval další rodič dítěte s autismem z Ústí Petr Böhm. „Je to síla,“ hodnotí reportáž. „Teď budeme čekat, jak to dopadne, co se v tom bude dít. Byl by to těžký zásah pro spoustu rodin,“ nastiňuje Böhm, co by mohl znamenat negativní výsledek některé z kontrol.

FOTO, VIDEO: Na hejtmanství dohlíží Václav Havel. Tedy jeho profil z dlaždice

Helias má v současné době skoro 50 klientů nejen z Ústecka, ale i Teplicka a Litoměřicka. Nejbližší podobné zařízení je v Krupce, ale jen pro 6 klientů. Vedení Heliasu o reportáži zpravilo rodiče klientů hned po jejím uvedení. Někteří z nich zařízení podpořili. „Píšou, že za námi stojí, že jsou tu jejich děti spokojené,“ tlumočí obsah zpráv Drahomíra Brožová mladší.

Jan Tuna hodlá dění okolo Heliasu dál sledovat. „Máme další informace, které ještě přineseme,“ uvádí publicista s tím, že se mu prý hlásí i další svědci. „Mám informace, že to ještě není konečná,“ říká k výsledku kontroly krajského úřadu. „Trvala jen jeden den. A nikdo z kontrolujících nehovořil s bývalými nebo současnými zaměstnanci. Jak to tam fungovalo doopravdy, nikdo z kraje nezjišťoval,“ vadí Tunovi.

Na žalobu se těším, řekl Tuna

Deklarovaný výsledek krajské kontroly ho nepřekvapil i vzhledem k jeho dalším informacím, že před kontrolou mělo v zařízení docházet k „práci s dokumenty a doklady“. Relevanci této nebo dalších případných kontrol institucí, svázaných s ústeckým sídlem Heliasu, Tuna navíc zpochybňuje vzhledem k politickému angažmá Brožové. Ta kandidovala na 26. místě za Vaše Ústí v posledních komunálních volbách.

Právních kroků, o kterých mluví ředitelka v souvislosti s novinářovou reportáží, se Tuna nebojí „Budu velmi rád, pokud podá trestní oznámení nebo žalobu. Potom to bude moct rozkrývat daleko více i policie a státní zastupitelství. Včetně svědectví těch, kteří vědí, jak to tam skutečně chodí,“ říká publicista.

S čím přišel Jan Tuna a co na to ředitelka



Kritická reportáž Jana Tuny se jmenuje „Neuvěřitelné praktiky! Kde končí peníze na charitu?!“. Je součástí cyklu Tuna vs. Boj o peníze, který autor publikuje na internetovém kanálu YouTube. Materiál zároveň prezentoval pod hlavičkou Našeho regionu.

Vrací se ke své starší reportáži, kde kritizoval prodej předraženého ovoce u silnic na Královéhradecku. Část výdělku šla na charitu do Heliasu. Publicista nyní organizaci opět vyčítá údajně neprůhledné nakládání s výnosem, který měl činit 15 tisíc korun. Nyní ale přináší více bodů k samotnému zařízení.

(Ex)zaměstnanci stacionáře ho zpravili, že ředitelka za peníze z ovocné charity nepořídila žádné výukové pomůcky, jak tvrdila. Případně že je využíval jen její syn. Ten měl mít podle Tunových informátorů také lepší jídlo než ostatní.

Brožová, se kterou Deník prošel jednotlivá Tunova nařčení, obojí odmítá. (Ex)zaměstnanci dál přišli s tím, že ředitelka využívá k soukromým účelům auto pořízené z evropské dotace. Brožová Deníku tvrdí, že jízdy do práce a domů si strhává ze mzdy.

Informátoři se v pořadu vrátili i k její nedávné dovolené v Turecku, kam si vzala zaměstnankyni Heliasu k synovi. „Asistentku si berete na dovolené. Přijde vám to morální a v pohodě s věcmi, které jsou spojeny s dobročinnou činností?“ vyčítá Tuna ředitelce v reportáži. Ředitelka argumentuje, že asistentku zaplatila.

Tuna na základě svých zdrojů rozporuje i kvalifikovanost asistentů. Na to ředitelka říká, že pokud nastoupí někdo bez patřičného vzdělání, absolvuje při práci kurz.

(Ex)zaměstnanci dále zkritizovali hygienu v Heliasu. Podle ředitelky ale ani kontrola hygieny po dřívější stížnosti nenašla žádné nesrovnalosti. Jak se přesvědčil reportér Deníku na návštěvě, ohlášené několik hodin předem, v zařízení jsou hygienické podmínky na první pohled a alespoň nyní uspokojující.

V reportáži dále zazněla kritika, že Brožová vybírala peníze od rodičů klientů na dovybavení zahrady. (Ex)zaměstnancům vadilo, že mezi věcmi byla trampolína, na kterou paradoxně částečně přispěli i rodiče vozíčkáře. „Možná se to založilo s dobrou myšlenkou. Ale časem se z toho stal velice výhodný byznys,“ zmiňuje jeden z Tunových zdrojů.