Objekt, klasickou sídlištní „kostku“, ve které bývaly během dob minulých restaurace, školky nebo komunální služby, ovšem bude potřeba opravit. Není totiž využívaný několik let.

Podle městské mluvčí Romany Macové za kompletní rekonstrukci Ústí zaplatí 10,62 milionu korun bez DPH společnosti Martin Bukovský, která zakázku získala ve výběrovém řízení. Město celkem dostalo šest nabídek od různých zájemců. „Práce by měly skončit za dvanáct měsíců,“ řekla Macová.

Pečovatelská služba v současnosti sídlí v nevyhovujícím prostoru ve Všebořicích. Zde se tísní šestadvacet pečovatelek, čtyři sociální pracovnice, ekonomka, ředitelka a jedna administrativní pracovnice. Společně se starají o tři stovky nemohoucích klientů, především seniorů.

„V nové budově budeme mít pro pečovatelky příjemnější zázemí a budeme konečně moci rozvíjet své služby. Kdybychom přijali nové pečovatele, tak je ani nemáme kam posadit. Pravda ale je, že budou potřeba udělat štuky, posunout příčky, vyměnit okna a další,“ vylíčila ředitelka Ditta Hromádková.

Ve Všebořicích platí pečovatelé za nájem 250 tisíc korun ročně, navíc zde není místo na uskladnění kompenzačních pomůcek.

Jak vysvětlila náměstkyně primátora Věra Nechybová (UFO), město chtělo na rekonstrukci získat dotaci od ministerstva práce a sociálních věcí, to ale loni ani letos nevypsalo dotační titul, jehož podmínky by rekonstrukce budovy pro Pečovatelskou službu splňovala. „Dotace sice jsou, ale na jiné sociální služby,“ přiblížila Nechybová.

Přestože Pečovatelská služba sídlí v nevyhovujícím pronájmu a nemůže nabízet nic navíc kromě terénních pracovníků, otevírá 15. října sociální poradnu v domě pro seniory v Orlické ulici na Severní Terase. I ta se po dokončení rekonstrukce přestěhuje do nového sídla organizace.

Podle ředitelky Hromádkové moderní trendy směřují k tomu, aby lidé, kteří pečovatelku potřebují, zůstávali doma, kde to dobře znají a kde mají své blízké. To však znamená potřebu poslat do terénu více kvalifikovaných pracovních sil, které se budou nemohoucím seniorům a handicapovaným lidem věnovat. „Po přestěhování určitě chci nějaké lidi ještě přijmout,“ dodala Hromádková.