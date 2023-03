Sled událostí, které k nehodě vedly, však ještě nějakou dobu jasný nebude. Vyšetřování příčin totiž doposud neskončilo. Jasné není ani to, jak dlouho zůstanou v péči lékařů další těžce zranění. „V pondělí byli v ústecké nemocnici po nehodě hospitalizovaní dva nezletilí pacienti. Jeden na dětské chirurgii, jeden na JIP Dětské kliniky. Jejich stav je aktuálně stabilizovaný a nyní už mimo ohrožení života,“ upřesnila ve středu dopoledne mluvčí Krajské zdravotní Jana Mrákotová. Ještě v úterý mimo ohrožení života nebyli.

Dva mrtví, uzavřená silnice. Na hlavním tahu z Děčína na Ústí došlo k nehodě

Smutek byl patrný ve slovech předsedy mládeže FK Ústí nad Labem Václava Kožíška, když potvrzoval informaci, která se objevila na klubovém facebookovém profilu. „Přímými účastníky nehody opravdu byli i členové mládežnických týmů našeho fotbalového klubu. Vzhledem ke zdravotnímu stavu všech účastníků nehody a probíhajícímu policejnímu vyšetřování náš klub nemůže zveřejnit bližší informace. Rádi bychom ale vyjádřili hlubokou účast rodinným příslušníkům. Jsme s vámi. Je to opravdu strašná událost,“ povzdechl si.

Podle mluvčího záchranky Prokopa Voleníka na místo nehody ihned vzlétl záchranářský vrtulník a vyjely čtyři pozemní výjezdové skupiny. „Vzhledem k okolnostem tragédie a k účasti nezletilých osob nemůžeme věk ani pohlaví z naší strany upřesnit. Mohu potvrdit, že rodinným příslušníkům byla poskytnuta pomoc psychologa,“ informoval s tím, že všichni zasahující záchranáři jsou sice profesionálové, ale také lidé s emocemi. „S emocemi, které musíme umět zpracovat. Věřte, že tragické dopravní nehody si často pamatujeme po celý profesní život, zejména pokud jsou u nich děti. O to více ti z nás, kteří jsou už také rodiči. Rádi bychom vyjádřili pozůstalým nejhlubší soustrast a zraněným popřáli brzké uzdravení,“ řekl.

Srážka kamionu a osobního automobilu u Povrlů, ke které došlo v pondělí 27. března odpoledne.Zdroj: Karel Mašek

S ohledem na rodiny poškozených nesdělila bližší informace ani ústecká policie. Její mluvčí Veronika Hyšplerová pouze zopakovala, že v současné době je předmětem šetření, jak k nehodě s tragickými následky došlo. „Z předběžných informací vyplynulo, že řidič měl vyjet ze svého jízdního pruhu do protisměru. Řidič kamionu se snažil této nehodě zabránit a přejel až na samotný okraj náspu komunikace, bohužel ale střetu nezabránil,“ sdělila.

Zdánlivá přehlednost

Na sociálních sítích diskutující argumentují nevhodným chováním řidičů na silnici, kde k nehodě došlo. Například Tereza Pachtová napsala, že jezdí každý den do Povrlů do práce. „Zrovna v pátek jsem nadávala na borce, co předjížděl v nepřehledném úseku. Samozřejmě jsem se mu zjevila v protisměru. Vyhnuli jsme se, ale být tam o dvě sekundy později, už bych asi pro syna do školky nedojela. Obden vidím riskovat idioty nejen svoje životy, ale i životy ostatních. Přitom je na tom světě tak hezky,“ napsala.

Bílina plná pěny. Látka připlula odněkud z Mostecka, viník se nenašel

Expert na bezpečnost v dopravě a dlouholetý koordinátor BESIP pro Ústecký kraj Jan Pechout se do diskuse začetl také. „Jeden z diskutujících tvrdil, že jel přímo za tím autem, které havarovalo. Prý najednou vjelo rychle do protisměru. Mohla to být technická závada nebo zdravotní problém. Vypadá to tak. Ale pravdu musí zjistit vyšetřovatelé. Jsem ale přesvědčen, že nebezpečnost této silnice bude paradoxně v její šířce a zdánlivé přehlednosti. Svádí k překračování povolených rychlostních limitů, a pokud tu jedete maximální povolenou rychlostí, tak překážíte frajerům, co pospíchají. Přitom v táhlé, dlouhé zatáčce, kdy si myslíte, že vidíte daleko, bývá skrytý ten klam. Tím, že jedete rychle, tak vás může zmást, jak daleko jste od protijedoucího vozidla. Říkáte si, že to stihnete, ale omyl. Často ti lidé nepočítají s tím, že i ten druhý může jet rychle stejně jako vy,“ popsal úskalí silnice Pechout.

Řidiči nedodržující rychlost na silnici I/62 neboli E442 dělají těžkou hlavu i vedení obce Povrly. „Jezdí tu rychle. Proto jsme chtěli, aby na odbočku k obci dali odbočovací pruh, ale prý na to není dost místa. My si to nemyslíme, jelikož u Neštědic odbočovací pruh máme,“ upozornil starosta obce Dalibor Pavlát.