V Libouchci na Ústecku v úterý 1. prosince od brzkého rána padal sníh. Silnice jsou kluzké, pokryté rozbředlým sněhem, s opatrností sjízdné.

V Libouchci na Ústecku od brzkého rána 1. prosince padal sníh | Foto: Deník/Monika Gondová

Opatrní by měli být i řidiči jedoucí směrem na Tisou a Petrovice, tam se sníh na silnici drží podstatně více. "Děti měly ráno určitě větší radost, než já. Rozbředlý sníh na silnici pro mě není úplně ideální," řekla Deníku mladá maminka Jana Paurová z Petrovic, která dojíždí do Drážďan do práce.