Sněžení, závěje, náledí i vítr. Meteorologové varují před nástrahami počasí

Severní Čechy - Meteorologové prodloužili výstrahu před silným sněžením až do čtvrtečních 20:00. Hrozí především v severovýchodní části země. Ve vyšších polohách se mohou vyskytovat také sněhové jazyky nebo závěje.

V celé zemi od čtvrtečního večera do pátečního rána hrozí náledí. Stále také platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) před silným větrem pro dnešní odpoledne a večer.

Výstraha před silným sněžením s vysokým stupněm nebezpečí platí pro kraje Pardubický, Královéhradecký, Liberecký, Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký, Moravskoslezský a Vysočinu do 20:00. Sněžení bude postupně v polohách pod 600 metrů nad mořem přecházet do deště se sněhem nebo do deště. Zejména na horách na severu může napadnout až 30 centimetrů sněhu.

Odpoledne od západu výrazně zesílí vítr. V západních Čechách a v severní polovině země bude velmi silný s nárazy kolem 90 km/h a na horách až 125 km/h. V jižních Čechách, na Vysočině a na většině území Moravy bude vítr dosahovat v nárazech také 90 km/h, na horách kolem 110 km/h. V noci na pátek bude vítr slábnout.

"Při silném větru se budou v severovýchodní polovině území v polohách nad 600 metrů místy vytvářet sněhové jazyky, na horách na severu i závěje," uvedli meteorologové. Výstraha před sněhovými jazyky platí ve stejných krajích jako výstraha před sněžením, z výstrahy před závějemi je vynechána Vysočina. Nejčastěji se mohou závěje vyskytovat dnes pozdě odpoledne a večer.

Od večera se bude také v nižších a středních polohách místy tvořit náledí a zmrazky. Výstraha před ním platí pro celou ČR do 700 metrů nad mořem od čtvrtka 18:00 do pátečních 09:00.

Podle meteorologů by lidé měli kvůli silnému větru zajistit okna a dveře, nezdržovat se v okolí starších budov, nechodit do lesa a dávat pozor na pády drátů vysokého napětí. Poryvy větru mohou také výrazně ztížit řízení auta. Na horách by lidé měli omezit vycházení a nevydávat se vůbec na hřebeny.

V některých místech také hrozí vznik kalamitní situace na silnicích. Je proto nutné sledovat dopravní zpravodajství a mít zimní výbavu. Meteorologové očekávají možné komplikace se zásobováním, zdravotnickými službami nebo dodávkami elektrického proudu.