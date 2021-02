Půlmetrovou čepici na autě totiž málokterý řidič v Ústí zažil. V posledních letech si dokonce lidé zvykli i na suché zimy bez sněhu, jen s několika mrazivými dny. Silničáři se brání, že se od začátku kalamity nezastavili.

„Každá vesnice z okolí má místní komunikace lépe sjízdné než krajské město Ústí. O chodnících nemluvě. Všude kolem včetně Libouchce, Adolfova, Petrovic, kde je toho sněhu ještě víc,“ píše v diskusi na Facebooku například Radim Bzura. Ústečan Martin Veselý kritizoval odklízení sněhu z chodníku. „Údržba chodníku probíhala na Střekově tak, že přijelo auto s korbou a z ní maníci házeli na chodník s vysokou vrstvou sněhu lopaty soli. Výsledkem je neschůdná namrzlá břečka,“ popsal.

Podobně se zlobila i Ústečanka Jitka Hadašová. „Severní Terasa byla jeden led už dávno před touhle kalamitou, od začátku ledna nedotčená zimní údržbou, lidi na chodnících padali jak švestky,“ líčila.

Nezní ale jen kritika. „Já dovedu pochopit, že tak sněží a nejde to uklidit. Zažil jsem, že pomáhali u Karla IV. na Střekově dostat trolejbus na sjízdnou vozovku. Lidé z okolí vzali hrablo, někdo podsypával, tlačili, aby mohl jet. Chápali to, někdo to holt nepochopí," popsal Ústečan Petr Švarc.

Ani v centru města nejsou chodníky bez sněhu, nebo silnice černé. Kluzká břečka, nebo zmrzlá bílá hmota na chodnících ztěžuje chůzi a běžný provoz, problémy mají například i záchranáři. Ti sice od pondělka evidují ve spojitosti se sněhem pouhých pět úrazů, ale jízda je pro ně mnohem riskantnější. „V jízdních pruzích bývají vyjeté koleje a při předjíždění musíme vjet do toho sněhového hrbu. To zvyšuje nebezpečí smyku a nehody. Chtěl bych apelovat na řidiče, aby když nás slyší, nezmatkovali, ale dali blinkrem najevo, že o nás vědí a zpomalili. Stačí trochu uhnout, nemusí zajíždět do těch hromad sněhu,“ radil mluvčí záchranné služby Prokop Voleník.

Policisté prý také očekávali víc nehod, ale podle slov jejich mluvčí Veroniky Hyšplerové je jich méně než obvykle. „Dnes (středa) evidujeme do 13 hodin jen čtyři. V úterý šest. Řidiči se přizpůsobili stavu silnice a dávali si pozor,“ řekla.

Úklid chodníků a protažení silnic pro město provádí společnost AVE Ústí nad Labem. Podle jednatele firmy Zbyňka Matyse nasadili pět velkých sypačů, deset menších mechanismů a zhruba čtyřicet zaměstnanců, kteří odklízí sníh ručně. „Bohužel nepřestávalo sněžit, a tak jezdili stále dokola. V podstatě 24 hodin denně. Pracují všichni řidiči, dispečeři. Silnice, které jsou dle plánu v kategorii jedna, jsou průjezdné. Na ně navazují ostatní, druhé a třetí kategorie. Letos jsme dokonce posílili techniku i personál a jezdíme stále dokola,“ popsal.

Situaci komplikovalo ve srovnání s minulými roky neobvykle silné sněžení a poté mráz. Na to ostatně v úterý 9. února upozornil i meteorolog Martin Novák z pobočky Českého hydrometeorologického ústavu na ústeckém Kočkově s tím, že v kontextu posledních suchých let bylo husté sněžení poměrně ojedinělým jevem. „Ono se to jednou za čas stane, horší je, že to padá v noci. To se nedá stíhat odklízet, když nasněží tři centimetry za hodinu. Než sypač dojede na konec, už to má zase zasněžené,“ vysvětloval s tím, že dokonce i v nižších polohách napadalo dvacet centimetrů sněhu.