Společnost AVE Ústí nad Labem, s níž má město dlouhodobou smlouvu na údržbu pořádku, přitom tvrdí, že sype dvacet čtyři hodin denně a ve službě jsou všichni zaměstnanci. Jejich snahu udržet silnice ovšem mařilo neustávající husté sněžení na Ústecko nezvyklé.

Problém dorazit do práce měla například i Ústečanka Miroslava, která dojíždí ze Střekova do Všebořic. „Ráno jeden trolejbus nejel, druhý se sotva šinul, totálně narvaný. Cesta mi trvala skoro hodinu. Lidi na zastávce ve Všebořicích říkali, že třeba jely dvě pětky za sebou a předtím dlouho žádná. Busy se sotva škrabaly do kopce, chudáci,“ líčila.

Podle mluvčí ústeckého dopravního podniku Jany Dvořákové byla ale zpoždění na autobusových linkách MHD většinou mírná. Horší už to bylo na linkách trolejbusových. „Od ranního výjezdu docházelo kvůli velkému spadu sněhu ke zpoždění až 45 minut. Některé oblasti města byly opět kvůli členitému terénu bez dopravní obsluhy,“ informovala s tím, že situace se pomalu vracela do normálu během dopoledne. „Za pomoci vyprošťovací techniky jsme provoz na trolejbusových linkách pomalu obnovili.“

K rychlému obnovení průjezdnosti alespoň hlavních tahů nasadila firma AVE pět velkých sypačů, deset menších mechanismů a zhruba čtyřicet zaměstnanců, kteří odklízejí sníh ručně. Jednatel společnosti Zbyněk Matys prý ve městě monitoroval situaci. „Bohužel nepřestávalo sněžit, a tak jsme jezdili stále dokola. V podstatě 24 hodin denně. Pracují všichni řidiči i dispečeři. Ruku jsem musel k dílu přiložit i já a vozil jsem sůl a pomohl podsypat busům, kterým to podkluzovalo. Silnice, které jsou dle plánu v kategorii jedna, jsou průjezdné. Letos jsme dokonce posílili techniku i personál a jezdíme stále dokola,“ popsal.

Meteorolog Petr Novák z pobočky Českého hydrometeorologického ústavu na ústeckém Kočkově mu dal v podstatě zapravdu s tím, že v kontextu posledních suchých let bylo husté sněžení poměrně ojedinělým jevem. „Ono se to jednou za čas stane, horší je, že to padá v noci. To se nedá stíhat odklízet, když nasněží tři centimetry za hodinu. Než sypač dojede na konec, už to má zase zasněžené,“ vysvětloval s tím, že dokonce i v nižších polohách napadalo dvacet centimetrů sněhu.

Podle ústeckého primátora Petra Nedvědického od 20 hodin v neděli večer až do pondělního rána vyjela technika na úklid sněhu pětkrát a najezdila 1,1 tisíce kilometrů. Přesto se ne všude podařilo udržet silnice sjízdné. „Omlouvám se za problémy vzniklé při sněhové kalamitě a děkuji za trpělivost a toleranci i těm, kteří nečekali na pomoc a pustili se sami do úklidu chodníků. Velké poděkování si zaslouží všichni, kteří se snažili o zmírnění následků kalamity: řidiči pluhů a sypačů a další mechanizace, lidé, kteří nastoupili na ruční úklid sněhu a také řidiči trolejbusů a autobusů MHD, kteří i přes problémy vyjeli a snažili se odvézt své cestující,“ děkoval primátor.

Lepší to nebude ani v úterý. V noci má totiž být oblačno až zataženo, postupně od západu se sněžením. Nejnižší noční teploty spadnou na -8 až -11 stupňů, při zmenšené oblačnosti až na -16, na horách -10 až -13 stupňů. Přes den bude také zataženo až oblačno, místy, zejména na horách, očekávají meteorologové sněžení nebo sněhové přeháňky. Někde může být přechodně až polojasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat v rozmezí od -8 do -5 stupňů.