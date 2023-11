Bílá zima tak po Telnici, Malečově a jiných výše položených lokalitách dorazila konečně i do centra Ústí. Teploty pod bodem mrazu by navíc dle meteorologů měly vydržet i v dalších dnech, o víkendu má být dokonce až devět stupňů pod nulou.

Někdy stačí pohled z okna…

Určitě nejsem sám, možná smůla, osud, náhoda. Prostě to nejde, sedím doma a čtu si opakovaně lékařskou zprávu, letošní Vánoce budou zvláštní. Ještě, že napadl sníh, vnoučata už chystají boby, v atriu o víkendu dostanou šanci mladší odborníci na sněhuláky. Možná, že přidám oranžovou mrkev do finálního sousoší, pochválím výraz a nasazení čiperných stavitelů. Ladovská zima se v posledních letech Ústí vyhýbala, uvidíme, třeba jednou nebudou svátky na blátě. Počasí je ideální pro milovníky zimních sportů, dokumentaristy, pejskaře a turisty. V kopcích to musí být nádhera. Malečov, Telnice, Tisá, Sněžník, Dubičky. Pár krásných záběrů jsem viděl na internetu, chytrý telefon dokáže zázraky. Ve městě jsem nebyl, nevím, jak to vypadá kolem starého mostu, jestli vydržel sníh na náměstí, já jsem odkázán na pohled z okna. Je to nádhera, Štursovka je pod sněhem a to bývá skutečně vyjímečně. Zapomeňte na chvilku na televizní zprávy, tahanice politiků, vytěsněte z hlavy nepříjemnosti a trápení s inflací. Zasypejte Deník záběry kopců, kde stejně jako u bájné řeky Labe dobrý člověk ještě žije. Já tomu opravdu věřím. Hezké Vánoce!

Miroslav Vlach