Některé části republiky, třeba nedaleké Liberecko, hlásí vydatné sněžení. Na Ústecku se týká výše položených oblastí.

Ilustrační foto | Foto: archiv Deníku

Na Ústecku zasypal sníh hlavně Tisou, Petrovice, Adolfov a další přilehlé obce. Silnice jsou sjízdné s velkou opatrností. „Cesty jsou sice protažené, ale vítr některá místa znovu zafouká,“ řekla Jana Pacinová, která dojíždí do Petrovic do práce. „Sníh je také mokrý, vzniká břečka a pěkně to pak klouže,“ dodala.