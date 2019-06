Kde sehnat dvě miliardy korun pro kraje na dofinancování sociálních služeb? Tak přesně na tuhle otázku dnes musí Sněmovně odpovědět ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) a ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Stát totiž krajům stále neposlal peníze na sedmiprocentní navýšení mezd sociálním pracovníkům, které loni v prosinci schválila vláda. Přímo v Ústeckém kraji chybí 345 milionů korun, v ohrožení je až 1 400 pracovních míst.

„Nakupujeme jenom akutní věci, které jsou potřeba. Náš azylový dům má peníze pouze do října. Dost spoléháme na to, že dofinancování bude. Úsporná opatření se chystají na druhé pololetí, což by znamenalo radikálně řešit personální záležitosti včetně snižování mezd pracovníků,“ řekla ředitelka Diakonie Litoměřice Irena Opočenská.

V sociálních službách tady zaměstnávají 65 lidí. Oproti roku 2018 jim chybí 3,5 milionu. „Máme vytvořenou finanční rezervu pro investiční akci, ale kdybychom je neměli, museli bychom uvažovat o půjčce nebo úvěru,“ popsal ekonom Diakonie Tomáš Derfl.

Obdobně mluví i ředitelka Domova svaté Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou Marcela Dvořáčková. „Zatím nejsme v tak zoufalé situaci jako některá zařízení v republice, kdy dochází k omezování poskytované služby a propouštění zaměstnanců. Pokud by ale opravdu peníze nepřišly, museli bychom si vzít půjčku či zápůjčku,“ sdělila Dvořáčková.

Situace se opakuje

Dvě miliardy hodlá stát krajům poslat až během letních prázdnin. Podle radního pro oblast sociálních věcí Miroslava Andrta (ČSSD) je vedení kraje připravené okamžitě přijaté peníze rozdělit poskytovatelům sociálních služeb. „Situace se opakuje už několik let. Zajímá nás, co chystá ministerstvo za změny v zákonu o sociálních službách, chceme se do diskuse také zapojit,“ doplnil Andrt.

Odkud nakonec přislíbené finance doputují, není zřejmé. „Nerozumím, proč ministerstvo práce stále na sociální služby nevyužilo okamžitě disponibilní nároky z nespotřebovaných výdajů, které má v současnosti k dispozici v objemu 2,3 miliardy korun. Nejsou čerpány ani dlouhodobě nespotřebované nároky z minulých let na investiční programy ve výši 3 miliardy,“ vzkázala ministryně financí Schillerová (ANO).

Ministerstvo práce na dotazy Deníku reagovalo zdrženlivě. „Dofinancování sociálních služeb je stále ve stádiu vyjednávání a dále se o něm bude jednat na úrovni koalice, k souvisejícím záležitostem se prozatím nebudeme vyjadřovat,“ uvedla za resort Andrea Vašáková.