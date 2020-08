Nový altán na Cajthamlově vyhlídce už musel projít první opravou. Nestál tu ani celý týden a už jej poničili vandalové. Útočí na nosné součásti vyhlídky, hlavně kotevní lana. Dohled nad vyhlídkovým altánem si tak museli vzít na starost ústečtí strážníci.

Ti už do lokality umístili dvě mobilní fotopasti. „Kdyby se něco stalo, záběry stáhneme a podle závažnosti přestupku či trestného činu vše předáme policii nebo přestupkové komisi,“ řekl zástupce ředitele městské policie Jan Novotný.

K nové vyhlídce na Střekově musíte vystoupat ze Švabinského ulice. Pak se vydáte buď oklikou mezi ploty zdejších vilek, nebo vyrazíte cestou necestou do prudkého svahu skrze trní a hloží. Za odměnu se ale před vámi otevře široký pohled na krajskou metropoli.

Výstavbu inicioval člen Klubu českých turistů (KČT) Karel Punčochář. „Osobně bych trestal vandaly velkou pokutou, odstraněním škody, ale také veřejnými pracemi, při kterých by nosili reflexní vestu s označením. Rozhodně bych byl pro, aby bylo známo veřejnosti i jejich plné jméno,“ navrhoval Punčochář.

Vyhlídka vyšla na 350 tisíc korun. Zaplatila ji dotace z loňského ústeckého participativního rozpočtu. Takto už v městském obvodu „za řekou“ vzniklo například dětské hřiště v Brné anebo sousedské posezení v Sebuzíně.

Turisté altán pojmenovali po jednom ze „svých“, Vlastimilu Cajthamlovi. Ten za dobu svého angažmá v organizovaném výletničení získal celou řadu ocenění. Stal se například prvním mistrem sportu v turistice, nositelem titulu zasloužilý mistr turistiky, dostal Čestný odznak Vojty Náprstka a řadu zlatých výkonnostních odznaků a mnoho dalších cen.

Obnova vyhlídkových míst

Ostatně Karel Punčochář má v plánu obnovit i další vyhlídková místa nad Ústím. Na příští rok do participativního rozpočtu přihlásil projekt na stavbu vyhlídkového altánu na Větruši.

Nedostatečnou ochranu střekovské vyhlídky před vandaly ovšem kritizoval střekovský radní Stanislav Dunaj. „Přesně na to jsem se ptal, aby nikdo altán neponičil. Prý, že se to snad nestane. Ejhle, za tři dny se to stalo. Je ale otřesné, jaké máme spoluobčany. Některým lidem se prostě nezavděčíte, ani kdyby čert na koze jel,“ povzdechl si radní Dunaj.

Participativní rozpočet vzešel v minulém volebním období z dílny UFO. V současnosti ho ale městské vedení muselo pozastavit v souvislosti s ekonomickými dopady pandemie nového typu koronaviru. „Museli jsme projekty, které z něj budou financované, přesunout na příští rok. Můžeme plánovat dětská hřiště, ale je mnohem lepší, když si sami lidé, kteří na ně budou chodit, řeknou, jaké hřiště chtějí mít,“ poznamenala náměstkyně primátora Věra Nechybová.