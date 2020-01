Lyžařské podmínky? Na Ústecku zatím bída. Některé roky se přitom lyžovalo už v prosinci, kdy si vlekaři vydělali zejména během vánočních svátků a na konci roku. Letos je situace zcela odlišná. Teploty se na mnoha místech drží nad nulou a pracovníci skiareálů zatím vyhlížejí přírodní sníh marně. Pokud jim to přírodní podmínky dovolí, vyrábějí sníh umělý. „Zasněžujeme, snažíme se o co nejrychlejší zprovoznění sjezdovky,“ sdělil jeden z pracovníků Ski areálu v Malečově.

Velmi podobná situace je také na Telnici. Zde je aktuálně v provozu lyžařská škola a vlek Meva. „Pokud jsou vhodné podmínky, tak zasněžujeme. Například v noci ze středy na čtvrtek předpověď hlásila, že by mělo mrznout,“ sdělil Jindřich Holinger z telnického skiareálu. Se svými kolegy proto připravil techniku a čekal na to, až půjde teplota pod bod mrazu, kdy bude možné spustit sněžná děla. Jenže bylo teplo. V horní části sjezdovek bylo zhruba pět stupňů a v dolní minus tři. „Tak jsme zasněžovali alespoň dole, kde to šlo,“ dodal s povzdechem Holinger.

Vlekařům přidělává vrásky na čele pozdní začátek lyžařské sezóny. „To, že nebylo možné lyžovat během Vánoc a na silvestra, je pro nás velká komplikace. Tržby, které utekly, se už nedají dohonit. Pamatuji si, že tu na Vánoce bylo velké množství lidí, kteří by chtěli lyžovat. Někteří bobovali, na dětské mevičce lyžovali ti menší. Kdyby byl sníh a dalo se lyžovat, bylo by to fajn, takhle je to špatné,“ prohlásil Holinger.

Jednou z největších novinek, která čeká na lyžaře na Telnici, je nově otevřený bar. Stojí u vleku Meva. „Další kiosky, například u pokladen nebo u lanovky, jsou zatím zavřené. Jakmile budou sjezdovky v provozu, pochopitelně budou otevřené všechny bufety,“ vysvětlil Holinger.

Naděje na příští víkend

Na telnických svazích by se mělo začít lyžovat během ledna. „Když to dobře dopadne, tak bychom chtěli všechny sjezdovky nebo alespoň většinu z nich otevřít příští víkend, tedy 11. a 12. ledna. Teď během soboty a neděle by měl podle předpovědi napadnout sníh,“ přiblížil Holinger.

V Malečově by se mohli první lyžaři podle všeho svézt o něco později. Pokud vše půjde podle představ vlekařů, sjezdovka bude v provozu ve druhé polovině ledna.

V Malečově i na Telnici mohou pracovníci areálů zasněžovat, v Tisé však umělý sníh k dispozici nemají. „Situace u nás není dobrá. Jsme odkázaní na přírodní sníh, sněžná děla nemáme. Podle předpovědi by mělo začátkem týdne na horách sněžit. Ale jak to bude u nás a zda se sníh udrží, to v tuto chvíli nevím,“ dodal Jiří Turek z Tisé.

Pokud chtějí Ústečané v současné době lyžovat, mohou se vydat na Bouřňák na Teplicku. Už dnes v 17 hodin se otevírá veřejnosti sjezdovka Údolíčko - Mikulov a vlek Poma P. Sleva na jízdném je 30 procent. „Těšíme se na vaší návštěvu,“ stojí na facebookovém profilu Bouřňáku. O dalším zprovoznění sjezdovek bude sportovní centrum informovat na svém webu.