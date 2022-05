Za krádež, výtržnictví a pokus o těžké ublížení na zdraví státní zástupce navrhuje muži osm let vězení. Jak se k obžalobě staví on, zatím není jasné.

K události došlo loni 28. června v podvečer. Jak popisuje obžaloba, muže naštvalo, že prodavačka předtím odmítla obsloužit jeho přítelkyni s dítětem, protože žena neměla zakrytá ústa a nos, jak to vyžadovala aktuální covidová pravidla. „Obviněný za stálého pronášení nadávek chodil po prodejní ploše, vzal si balení špaget, párků a cibuli,“ stojí v obžalobě. A pak Marek S. se zbožím bez toho, aby zaplatil, prošel kolem pokladny.

Žena se za ním rozeběhla a ve dveřích se mu snažila vzít nezaplacené zboží. Chvíli se přetahovali, až do ní obviněný strčil natolik silně, že spadla na zem. Prodavačka ale vstala, muže dostihla na chodníku a snažila se ho tahat zpět do prodejny, aby zaplatil. Do potyčky se v tu chvíli vložil její osmiletý syn, který muže kopl do nohy. Obviněný ho na to kopnul do hlavy tak silně, až chlapec upadl na zem. Chvíli ještě pokračoval ve rvačce s jeho matkou, než spadla i ona a on odešel.

Po řádění Marka S. zůstala nicotná škoda kolem 35 korun. Horší byly následky na zdraví napadených. Především na tom chlapcově, jehož léčba vyšla pojišťovnu skoro na třicet tisíc. „Způsobil mu zranění spočívající v diagnostikované dvojité zlomenině dolní čelisti s dobou léčení šest týdnů,“ shrnuje v obžalobě státní zástupce František Stibor. Tím, že útok směřoval do hlavy a krku, chlapci reálně hrozila těžká újma na zdraví, která mohla vést až k zástavě srdeční činnosti.

Čtvrteční jednání trvalo jen krátce. Marek S. využil svého práva a požádal o čas, obžalobu totiž prý dostal od obhájkyně teprve ráno. „Budu trvat na odročení, abych si mohl přečíst tadyto,“ řekl Marek S.

„Hlavní líčení se odročuje,“ akceptoval předseda senátu Ondřej Peřich a pozval přítomné na nový, červnový termín. Pokud by se mu chtěl obžalovaný vyhnout, soud na něj vydá zatykač. „Vím, že se tomu nevyhnu,“ prohlásil Marek S.