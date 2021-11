Pervitin, hádky, nepořádek, žebrání po sousedech. Děti ve špinavém oblečení a jenom na sunaru, s věčně pročůranými plínkami, nechodily na vzduch. Tak to podle výpovědí svědků vypadalo v domácnosti 21leté Michaely A. z Ústí nad Labem. Ta se teď před zdejším krajským soudem zpovídá z toho, že předloni v létě měla třást bez fixace hlavičky několikaměsíčním synkem tak, až začal krvácet do mozku. Skončil na „jipce“ a po nákladném zaléčení u pěstounů, stejně jako jeho starší sestřička.

Ženě hrozí 5 až 12 let vězení, opatrovníci po ní chtějí milionové odškodnění a pojišťovna 300 tisíc za náklady na léčení. Obžalovaná se cítí nevinná, k věci ale už dříve odmítla vypovídat a v pondělí 29. listopadu požádala o konání dalšího líčení bez její přítomnosti.

Z pondělních výpovědí vyplynulo, že Michaela A. jako dcera bezdomovce sama vyrůstala v dětském domově. K prvnímu dítěti měla přijít po nechráněném sexuálním styku s nezletilým chlapcem. Ženy i s dcerou se hned po porodu ujal otec jejího druhého dítěte – toho, kvůli kterému je teď před soudem. Uspokojivý vztah ale tito dva neměli. „Bylo to jako na houpačce,“ konstatovala úřednice OSPOD z ústeckého magistrátu, která v domácnosti podnikla hned několik šetření.

„Sociálku“ zalarmovali z nemocnice hned po předčasném narození druhého dítěte Michaely A. kvůli nálezu stop pervitinu v jejím těle. Úředníci posléze dostali anonymní oznámení, že se žena o obě děti stará špatně. Při opakovaných kontrolách shledali domácnost v nepořádku. Starší dívence žena dávala jen kaši a kojenecké mléko, i když mohla už příkrmy. Děti měly zcela pročůrané pleny, mladší leželo i na počůrané dece. Byly špinavě oblečeny, v bytě nefungovala pračka.

K výhradám úředníků a jejich nabídkám na pomoc se Michaela A. stavěla laxně. Její partner a otec druhého dítěte byl sice v komunikaci aktivnější. Ale asi taky nebyl zrovna vzorem tatínka. „Hodně toho napovídal a málo splnil. Sliboval, sliboval, ale skutek utek,“ zhodnotila úřednice z ústeckého OSPOD. Z dalších výpovědí vyplynulo, že tento příležitostný lešenář měl velký dluh, který za něj platila Michaela A. A další výdaje včetně drahého nájmu si nechával hradit příbuznými v důchodovém věku s vlastními závazky.

Jedna z příbuzných otce dítěte, která v pondělí 29. listopadu vypovídala, hovořila i o skvrnách od omáčky na zdi bytu. Nejspíš prý byly od talířů, které po sobě problematický pár házel. Vylíčila také, že dnes jsou obě dvě děti u pěstounů, jedno z nich v Německu u jiné příbuzné otce dítěte. Oba dva rodiče už nyní spolu nejsou. Hlavní líčení, kde se z nezodpovědného jednání zpovídá Michaela A., pokračuje v tomto a příštím týdnu výslechem dalších svědků i znalců, a jak nastínil předseda senátu, jsou už také očekávány závěrečné řeči.

O co v případu jde



Těžkého ublížení na zdraví se měla Michaela A. dopustit na předčasně narozeném dítěti s porodní váhou jenom 1450 gramů v srpnu až v září 2019. „Nejméně ve dvou případech ho uchopila v podpaží, aniž by mu fixovala hlavičku a s cílem jej zklidnit a utišit dítětem opakovaně třásla směrem od sebe k sobě,“ popsala státní zástupkyně Simona Konopáčová. „Utrpěl krvácení do nitrolebí,“ doplnili v obžalobě znalci z oboru lékařství. Nakládání matky s dítětem ho podle nich ohrožovalo na životě, v nemocnici pak strávilo přes dva měsíce.



Žena dítě zanedbávala už od narození, řádně se nestarala ani o starší, roční dceru. „Nedbala o jejich hygienu, zajištění čistého ošacení. Při krmení je ohrožovala zakládáním kojenecké lahvičky s rizikem zahlcení a vdechnutí potravy,“ vypočítala Konopáčová. Žena se s dětmi ani nedostavovala k pediatrovi, nenechala je očkovat, nedávala jim dost vhodné stravy. Dívka proto váhově neprospívala, neměla základní výživové návyky, trpěla deficitem v oblasti řeči a sociálního chování a byla citově a podnětově deprivovaná.