„Podání žaloby pro obec problém je, potřebujeme, aby se zastupitelstvo sešlo co nejdřív, aby schválilo výsledek výběrového řízení na firmu, která postaví novou cestu k rodinným domům v Mnichově Týnci. Chtěli jsme začít v listopadu, aby bylo v prosinci hotovo,“ vysvětlil starosta. Pokud se žaloba rychle nevyřeší, hrozí podle něj přesun investice za tři miliony korun na jaro příštího roku. „Také jsme chtěli, aby zastupitelé schválili nákup pětimetrového vánočního stromu, který bychom zasadili, aby rostl. V nejhorším případě letos nebude,“ dodal.

Ivo Diviš bydlí ve spádovém Třtěně, mezi ním a vedením obce Chožov existují dlouhodobé rozpory. Jak informoval v letácích, připravuje na některé zastupitele podání trestních oznámení v souvislosti s hospodařením obce v minulosti. Starosta obvinění odmítá a bere je jako pomstu plynoucí ze sporů obou stran.

Starosta Zbrašína dostal hodně hlasů, přesto pokračovat nechce

Na volby v Měcholupech podal žalobu Martin Kořínek. „Máme indicie, že naše kandidátka měla dostat o několik hlasů víc. Pokud by tomu tak skutečně bylo, získali bychom v zastupitelstvu o jeden mandát víc, což by mělo zásadní význam na výsledek voleb,“ sdělil.

Sdružení nezávislých, za které kandidoval a získal mandát, volby v Měcholupech vyhrálo. Má čtyři zastupitele. Pokud by mělo ještě o jednoho víc, ve sboru by získalo většinu a nemuselo by s nikým vést jednání o vytvoření koalice.

Podle starostky Doris Černíkové by odsunutí ustavující schůze zastupitelů v Měcholupech kvůli žalobě nemělo mít zásadní vliv na chod obce. „Máme několik věcí k projednání v zastupitelstvu, ale není to nic, co by nesneslo odklad,“ řekla.