Obviněný dnes činu zalitoval, senát ho poslal na 12 let do vězení s ostrahou. Rozsudek ho také zavazuje k náhradě milionové škody za neúspěšné léčení jeho oběti i k zaplacení nemajetkové újmy jejím příbuzným v řádech statisíců.

K zločinu došlo loni v květnu. Vrah si na muže počíhal v noci. Měl mu za zlé, že chodil s jeho bývalou partnerkou a matkou jeho dětí. „Připravil si kovovou trubku délky 82 centimetrů a průměru 4,5 centimetru s navařeným kovovým čtvercem 8 krát 8 centimetrů a váze 1 780 gramů,“ vylíčil žalobce Vladimír Jan. Když muž přijel na skateboardu, Michlo zaútočil silnými ranami trubkou do hlavy. Poškozený utržil zlomeniny kostí v hlavě, rozsáhlé pohmoždění mozku, otok prodloužené míchy a závažně krvácel. Po dvou měsících zemřel na hnisavý zánět plic. „Posudky jednoznačně konstatovaly souvislost smrti s napadením,“ uvedl Jan.

Michlo byl sice při činu opilý, ale podle psychiatra neměl významně snížené ovládací a rozpoznávací schopnosti. Před soudem se kál, ačkoli se zněním obžaloby zcela nesouhlasil. „Je to trochu jinak, než říká státní zástupce. Ale chci přiznat vinu a omluvit se. Budu toho litovat do konce života. Dopadlo to tak, jak nemělo, nelze to vzít zpět,“ prohlásil obžalovaný, který podle jeho advokátky není i přes trestní minulost násilníkem. „Nešlo o plánovanou vraždu. Roli hrál alkohol a dlouhodobá frustrace, že matka jeho dětí měla nový vztah, aniž by zcela ukončila vztah s ním,“ řekla obhájkyně Andrea Průchová, která žádala o co nejnižší trest.

Soud muži udělil 12 let ve věznici s ostrahou. Tedy trest na samé spodní hranici sazby, protože obžalovaný projevil lítost a souhlasil s dohodou o vině a trestu. „Soud to přijal, tudíž upustil od provádění většího dokazování,“ uvedla Kamila Krejcarová, předsedkyně senátu. Michlo dál musí zaplatit pojišťovně náklady za léčbu poškozeného ve výši přesahující milion korun. Několik členů rodiny poškozeného na něm vysoudilo čtvrt milionu za nemajetkovou újmu. Dítěti zavražděného má odsouzený zaplatit půl milionu.

Rozsudek je pravomocný, jak Michlo, tak žalobce se na místě vzdali odvolání.