Na pomoc od státu nespoléhali a postarali se sami. Obyvatelé Petrovic obstarávají pro své sousedy nákupy i roušky. Díky šikovným rukám místních švadlenek se jich podařilo tisíce dodat i do nemocnice.

Obyvatelé Petrovic obstarávají pro své sousedy nákupy i roušky | Foto: archiv Jany Čihákové

Obyvatelům obce, která je vstupní branou do Německa, se s uzavřením hranic a obchodů výrazně zkomplikoval život. Místní jsou zvyklí za nákupy dojíždět za kopečky, do Ústí nebo se zásobovat v místním obchodě. Ten je ale zavřený. Obec se proto rozhodla zavést náhradní zásobování. „Zavážíme třikrát týdně, službu využívá asi pět desítek občanů,“ říká starosta Petrovic Zdeněk Kutina. Závozy probíhají z ústeckého velkoobchodu Makro. Lidé své požadavky vyplňují na objednávkové lístky, které vyplněné vhodí do schránky obecního úřadu. Objednávat si mohou téměř cokoli, co je v běžném sortimentu obchodu.