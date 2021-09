V současné době sloup se sousoším opět potřebuje zásah restaurátora. Střekovští zastupitelé navíc vydali usnesení, které vyjadřuje souhlas s přemístěním památky. Jednou překážkou tak může být názor památkového ústavu. Všechno vlastně závisí na tom, zda svádovští najdou pro Pietu místo dostatečně šetrné a důstojné, aby tam mohla bez úhony přestát další staletí a zda se bude památkářům líbit.

Zdroj: DeníkNa totálně zničenou sochu si pamatuje i svádovský obyvatel Milan Schwoma, který se sem přistěhoval v roce 1974. Už tehdy prý byla poničená, chyběly hlavy a sloup byl uvolněný. Původně sousoší stálo v ulici 28. října u domu číslo 9. „Teprve až když jedna ze soch spadla, to začal památkový úřad řešit a sochu přesunul k faře, respektive k národnímu výboru. Minimálně od sedmdesátých let pamatuji, jak bylo sousoší zničené,“ vzpomínal.

Jak vysvětlila předsedkyně svádovského osadního výboru Irena Růžičková, jediné místo, které se památkářům zdálo jako vhodné, bylo u dětského hřiště. Jenže tady by svárovští ztratili jedinou větší plochu pro pořádání společenských a kulturních setkání jako je Anenská pouť, mikulášská zábava, hasičské tréninky a utkání, dětské dny a další. „Ta socha kolem potřebuje nějaké ochranné pásmo, aby ji nic nepoškodilo. Památkáři si vždycky našli nějaký problém. Když jsme ho chtěli dát do parčíku na točnu, tam se prý solí a hrozí dopravní nehody. Dole u obchodu to prý taky není dobré. Takže jsme vlastně v patové situaci,“ povzdechla si Růžičková.

Nutnost souhlasu krajského úřadu i památkářů připomněla také střekovská místostarostka Aleša Kymličková. „Zastupitelstvo s přesunem sice souhlasilo, ale je na to potřeba sehnat kromě vhodného místa i nějaké finance. Se čtvrt milionem, který máme na všechny památky, toho moc nenaděláme,“ posteskla si Kymličková. Podobně se vyjádřil i střekovský radní Stanislav Dunaj. „Obecně s tím nemám problém, koneckonců pochází ze Svádova. Jsou tu ovšem ta ale jako peníze, místo, úředníci. S tím je třeba počítat,“ vysvětlil.

Poněkud odmítavější postoj má bývalý starosta Střekova, který sousoší pomohl zachránit před zkázou. „Já ty lidi chápu, ale za tu dobu, co stála u fary, se o ni nikdo nestaral. Zedníci, kteří opravovali faru, k ní chodili kálet. Podle mne je nejlepší a nejdůstojnější místo park, kde stojí dnes. Navíc opět potřebuje zásah restaurátora,“ poznamenal s tím, že památkáři stejně nakonec přesun nedovolí.

Poslední slovo budou mít památkáři. Ti, jak vysvětlila mluvčí ústecké pobočky památkového ústavu Věra Brožová, v zásadě nemají s přesunem problém. „Skutečně důležité pro památku najít dostatečně vhodné a důstojné místo,“ zopakovala.